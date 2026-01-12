Joesley tentou convencer Maduro a deixar poder e se exilar na Turquia, diz jornal dos EUA

O empresário Joesley Batista, dono da processadora de carnes JBS, atuou como um interlocutor informal nas tratativas entre o governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, e da Venezuela, de Nicolás Maduro, nos meses que antecederam a captura do ditador.

Segundo o jornal americano The Washington Post, Joesley tentou convencer Maduro a renunciar. Caso tivesse optado por deixar o poder, o ditador poderia se exilar na Turquia, livre de quaisquer acusações na Justiça dos Estados Unidos. A JBS pertence ao grupo J&F, controlado pelos irmãos Batista. A J&F foi procurada pelo Estadão, mas não havia respondido até a publicação desta matéria. O espaço segue à disposição.