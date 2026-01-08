Colômbia: em conversa com Trump, Petro sugeriu a exploração de energia limpa

Segundo Petro, que havia confirmado o contato mais cedo, a conversa tratou sobre o "desencontro" de visões sobre a relação dos Estados Unidos com a América Latina. A publicação traz uma imagem, gerada por inteligência artificial, de uma águia (símbolo americano) ao lado de uma onça pintada, uma espécie típica da América do Sul.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deu mais detalhes, em publicação no X, sobre a ligação telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada na quarta-feira, 7.

Diante do apetite de Trump pelo petróleo venezuelano, o colombiano defendeu uma aliança em torno do potencial de geração de energia limpa da América do Sul. "Um uso da América Latina apenas para petróleo levaria à destruição do direito internacional e, portanto, à barbárie e a uma terceira guerra mundial", disse Petro.

"A América do Sul produz 1400 GW, enquanto a demanda dos EUA por energia que substitui o petróleo e o carvão é de 840 GW anuais, ou seja, a América Latina pode fazer com que 100% da matriz energética dos EUA seja limpa, e isso seria o maior passo na luta para deter a crise climática em favor da vida", afirmou o presidente colombiano, que calculou em US$ 500 bilhões o investimento necessário para a exploração da energia limpa no continente.