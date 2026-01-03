Suíça decreta 5 dias de luto após fogo em estação de esqui

Governo local disse que houve "flashover", quando superfícies atingem simultaneamente temperatura de ignição. Incêndio em bar durante festa de Ano Novo matou cerca de 40 e deixou mais de 100 feridos.A Suíça decretou nesta sexta-feira (02/01) cinco dias de luto oficial em todo o país após a tragédia provocada por um incêndio em um bar na estação de esqui Crans-Montana durante as celebrações do Ano Novo. O incêndio matou cerca de 40 pessoas e deixou ao menos 115 feridos, a maioria em estado grave. O presidente suíço, Guy Parmelin, descreveu o incidente como um dos mais traumáticos da história do país. "Foi um drama de proporções desconhecidas", afirmou, ao prestar homenagem às muitas "vidas jovens que foram perdidas e interrompidas". Dezenas de pessoas comemoravam a chegada de 2026 no bar Le Constellation quando o fogo começou por volta de 1h30 (horário local). A polícia descreveu o ocorrido como um "incidente grave". A investigação sobre a causa do fogo está em andamento, mas a polícia trata o caso como um acidente e descarta um ato criminoso. O bar, de acordo com informações do próprio estabelecimento, tem capacidade para cerca de 300 pessoas. No entanto, não se sabe quantas pessoas se encontravam no interior no momento do incêndio. Na noite de quinta-feira, centenas de pessoas se reuniram em silêncio próximo ao local da tragédia para prestar suas homenagens às vítimas, depositando flores e acendendo velas. Velas seriam causa As primeiras investigações apontam que o fogo provavelmente teria sido causado por velas de faísca, também conhecidas no Brasil como velas de vulcão ou cascata, segundo a procuradoria local. As velas teriam sido colocadas sobre garrafas de champagne, que teriam se aproximado do teto. O governo do cantão de Valais disse que ocorreu um flashover no bar, "resultando em uma ou mais explosões". Um flashover ocorre quando quase todas as superfícies de um ambiente atingem simultaneamente a temperatura de ignição, fazendo com que o fogo se propague de forma súbita e generalizada. As explosões inicialmente relatadas pelos moradores da região, portanto, não causaram o incêndio, mas foram uma consequência dele. Duas mulheres contaram à emissora francesa BFMTV que estavam dentro do estabelecimento quando viram um barman carregando uma funcionária nos ombros. Ela segurava uma vela de faíscas acesa sobre uma garrafa, que teria incendiado o teto. As chamas se alastraram rapidamente e causaram o desabamento do teto, disseram elas. Espumas de isolamento acústico podem ter contribuído para que as chamas se espalhassem rapidamente, ainda segundo autoridades. Destino de luxo altamente frequentado Crans-Montana é um sofisticado destino turístico, frequentado por celebridades. Durante as festas de fim de ano, o local costuma estar lotado. A cidade tem apenas 10.000 habitantes e conta com 2.600 leitos de hospedagem, além de centenas de apartamentos de férias. Com cerca de um milhão de pernoites por ano, aproximadamente 20% dos visitantes vêm do exterior, segundo a autoridade local de turismo, especialmente italianos e franceses. Por essa razão, é provável que haja um grande número de estrangeiros entre os mortos e feridos. Segundo a polícia, foram mobilizados 43 ambulâncias, 13 helicópteros e 150 paramédicos. Equipes de países vizinhos também participaram do resgate. O embaixador da Itália na Suíça, Gian Lorenzo Cornado, disse à emissora estatal RAI que treze cidadãos italianos estavam entre os feridos e outros seis estão desaparecidos. Já Ministério do Exterior da França afirmou que oito franceses estão desaparecidos e outros nove estão entre os feridos. O resort fica a cerca de 1.500 metros acima do nível do mar e oferece uma grande área para esqui. Também recebe regularmente grandes eventos esportivos, incluindo as provas da Copa do Mundo de Esqui, realizadas no fim de janeiro. Identificação das vítimas deve levar dias ou semanas Segundo as autoridades, o hospital regional atingiu a capacidade máxima devido ao grande número de feridos. O Hospital Universitário de Lausanne, especializado em vítimas de queimaduras, já internou 22 pessoas. Mais de uma dezena de feridos foram levados ao Hospital Universitário de Zurique. Outros foram transferidos de avião para Genebra e distribuídos entre outros hospitais da Suíça. Um foi levado de avião para Stuttgart, na Alemanha. Nesta sexta-feira, os investigadores iniciaram o processo de identificação dos mortos. A primeira vítima foi identificada como Emanuele Galeppini, um jovem golfista italiano. Embora diversos veículos de imprensa tenham divulgado a notícia, as autoridades ainda não confirmaram os nomes das vítimas. A polícia suíça alertou que pode levar dias ou até semanas para identificar todas as vítimas, deixando familiares e amigos em uma espera angustiante. Proibição de fogos Autoridades de Crans-Montana haviam cancelado e proibido os fogos anteriormente previstos para o réveillon devido a uma situação de seca. Nesta época do ano, a região costuma estar coberta por uma manta de neve, que desta vez não se formou devido à ausência de precipitações e às altas temperaturas para o inverno europeu. le/rc/md/ht (EFE, Reuters, DPA, AFP)