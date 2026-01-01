Zohran Mamdani tem seu primeiro dia como prefeito de Nova York

O democrata Zohran Mamdani, a jovem estrela da esquerda americana, teve seu primeiro dia como prefeito de Nova York nesta quinta-feira (1º), iniciando um mandato que certamente o colocará em rota de colisão com o presidente republicano Donald Trump. O prefeito, de 34 anos, virtualmente desconhecido há um ano, foi oficialmente empossado como prefeito da maior cidade dos Estados Unidos logo após a meia-noite, enquanto nova-iorquinos e turistas comemoravam a chegada do Ano Novo.

O primeiro prefeito muçulmano de Nova York prestou juramento em uma cerimônia privada em uma estação desativada do metrô abaixo da Prefeitura. Mais tarde nesta quinta-feira, Mamdani participará de uma cerimônia de posse mais ampla, com discursos dos aliados de esquerda, o senador Bernie Sanders e a congressista Alexandria Ocasio-Cortez. Cerca de 4.000 convidados são esperados no evento na parte externa da Prefeitura. A equipe de Mamdani também organizou uma festa de rua que permitirá a dezenas de milhares de pessoas assistirem à cerimônia. "Este é, realmente, a honra e o privilégio de uma vida", disse Mamdani a jornalistas após prestar juramento nos primeiros minutos do Ano Novo.

- Agenda ambiciosa - Ainda está em aberto se Mamdani, que se autodenomina como um socialista democrático, conseguirá cumprir sua agenda ambiciosa, que prevê o congelamento dos preços dos aluguéis, o acesso universal a creches e ônibus gratuitos. Assim que as eleições terminaram, "o simbolismo tem alcance limitado junto aos eleitores. Os resultados começam a importar muito mais como um todo", disse John Kane, palestrante da Universidade de Nova York.

Como Trump vai reagir pode ser decisivo. O republicano, que é nova-iorquino, fez críticas reiteradas a Mamdani, mas os dois tiveram uma reunião surpreendentemente cordial na Casa Branca em novembro. Lincoln Mitchell, analista político e professor da Universidade de Columbia, disse que o encontro "não poderia ter sido melhor da perspectiva de Mamdani".

Mas ele alerta que a relação entre os dois poderá azedar rapidamente. Um ponto crucial podem ser as operações de combate à imigração irregular ordenadas por Trump, que vem expandindo a repressão aos imigrantes em todos os Estados Unidos. Mamdani prometeu proteger as comunidades de imigrantes.