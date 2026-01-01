Trump atribui à aspirina hematomas nas mãos e nega cochilar em público

O presidente americano, Donald Trump, culpou a aspirina pelos grandes hematomas que tem nas mãos e negou ter adormecido durante reuniões públicas, em uma entrevista ao Wall Street Journal publicada nesta quinta-feira (1º). O presidente havia desmentido em declarações anteriores ter se submetido a uma ressonância magnética em outubro, afirmando que na verdade se tratou de uma tomografia computadorizada, um exame mais rápido.

Trump, de 79 anos, disse ao jornal que sua saúde "é perfeita" e se queixou de ser questionado a respeito. O republicano baseia grande parte de sua imagem política em projetar vigor. No entanto, ao final do primeiro ano de seu segundo mandato, sua saúde gera questionamentos crescentes. Sua mão direita apresenta hematomas persistentes e seus tornozelos aparecem inchados.

Ele tem tido dificuldade em manter os olhos abertos, um ponto delicado para alguém que constantemente se referia a seu antecessor, o democrata Joe Biden, como "dorminhoco". Biden deixou o cargo aos 82 anos, o que fez dele o presidente mais idoso da história, um recorde que Trump poderia bater. Trump raramente faz exercícios e não esconde sua preferência por 'fast-food'.

Segundo explicou ao WSJ, os hematomas na mão são consequência da aspirina que toma diariamente para fluidificar o sangue. "Não quero que sangue espesso circule no meu coração", disse, admitindo que usa maquiagem e bandagens quando sofre algum impacto na mão. Ele assegurou ter sofrido um corte quando sua procuradora-geral, Pam Bondi, atingiu o dorso de sua mão com um anel.

Em outubro, Trump disse a jornalistas que tinha se submetido a uma ressonância magnética. "O que quer que tenham analisado, analisaram bem e disseram que tive um resultado tão bom quanto jamais viram", afirmou na ocasião. Mas ao WSJ ele disse que não fez uma ressonância magnética, mas "algo menor, [...] uma tomografia".