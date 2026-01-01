Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trinta pessoas são detidas em Teerã por 'alterar a ordem pública'

Trinta pessoas acusadas de "alterar a ordem pública" foram detidas em Teerã, afirmou nesta quinta-feira (1º) a agência de notícias Tasnim, no quinto dia de manifestações no Irã contra o alto custo de vida, algumas das quais desembocaram em enfrentamentos com mortes.

"Após uma ação coordenada dos serviços de segurança e inteligência, 30 pessoas que perturbavam a ordem pública no distrito de Malard, no oeste de Teerã, foram identificadas e detidas", indicou a Tasnim, assegurando que esses indivíduos haviam "tentado provocar insegurança".

