Trinta pessoas são detidas em Teerã por 'alterar a ordem pública'

Trinta pessoas acusadas de "alterar a ordem pública" foram detidas em Teerã, afirmou nesta quinta-feira (1º) a agência de notícias Tasnim, no quinto dia de manifestações no Irã contra o alto custo de vida, algumas das quais desembocaram em enfrentamentos com mortes.

"Após uma ação coordenada dos serviços de segurança e inteligência, 30 pessoas que perturbavam a ordem pública no distrito de Malard, no oeste de Teerã, foram identificadas e detidas", indicou a Tasnim, assegurando que esses indivíduos haviam "tentado provocar insegurança".