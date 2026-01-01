Somalilândia nega ter planejado acolher palestinos ou uma base israelense

A região separatista da Somalilândia negou, nesta quinta-feira (1º), que tenha planejado receber palestinos ou uma base militar israelense no Golfo de Áden em troca do reconhecimento de sua independência por parte de Israel. O governo israelense anunciou, na semana passada, seu reconhecimento oficial desta região, sendo o primeiro país em aceitá-la como Estado independente que se separou da Somália em 1991.

O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, afirmou na quarta-feira ao canal do Catar Al Jazeera, com base em relatórios dos serviços de inteligência, que a Somalilândia havia aceitado três condições impostas por Israel: a realocação de palestinos, a instalação de uma base militar no Golfo de Áden e a adesão aos Acordos de Abraão para normalizar suas relações com o Estado israelense. O Ministério das Relações Exteriores da Somalilândia negou as duas primeiras condições nesta quinta-feira. "O Governo da República da Somalilândia rejeita categoricamente as falsas acusações do presidente da Somália sobre a realocação de palestinos ou o estabelecimento de bases militares na Somalilândia", afirmou em um comunicado publicado no X, qualificando o acordo como "puramente diplomático". "Estas acusações infundadas têm como objetivo enganar a comunidade internacional e minar os avanços diplomáticos da Somalilândia", acrescentou a chancelaria.