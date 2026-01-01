Seis pessoas morrem em ataque armado no Equador

Seis pessoas morreram e 11 ficaram feridas na véspera de Ano Novo durante um ataque armado no sudoeste do Equador, informou a polícia nesta quinta-feira (1º). O crime ocorreu três dias depois de outro massacre no qual também morreram seis pessoas, incluindo uma bebê. As duas chacinas foram registradas na província de Manabí, onde foi declarado na quarta-feira, junto com outras oito províncias, o estado de exceção pelo aumento de homicídios.

O Equador mantém una guerra contra gangues do tráfico de drogas com conexões com cartéis internacionais, que, em sua disputa pelo poder, o transformaram no país mais violento da América Latina. A imprensa local reportou que o ataque de quarta-feira ocorreu por volta das 23h (1h desta quinta-feira em Brasília) quando um grupo de pessoas comemorava a passagem de ano na área externa de uma residência. "Como resultado de um ato violento, foram registradas seis pessoas falecidas e 11 feridas por projétil de arma de fogo", indicou a polícia nesta quinta-feira através de seu canal de WhatsApp. A informação acrescenta que "unidades especializadas da Polícia Nacional estão investigando o caso".