Seis coisas que serão diferentes na Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo terá 48 seleções / Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP

A gente piscou e uma nova Copa do Mundo já está batendo na porta. O mundial de futebol de 2026 ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Será o maior evento da história do futebol. O Brasil estreia no dia 14 de junho, contra o Marrocos. Abaixo, a DW lista seis novidades dessa edição do torneio.

Isso também implica em 12 grupos de quatro times, em vez de oito. Foi adicionada uma fase extra de mata-mata — com 32 times — para reduzir o número de equipes até a final, marcada para 19 de julho em Nova Jersey. A partida decisiva será disputada no 39º dia do torneio, dez dias a mais do que a duração da Copa de 2022.

3. Novos participantes Críticos argumentam que aumentar o número de seleções pode reduzir a qualidade geral dos jogos, mas isso permitiu que alguns países se classificassem para sua primeira Copa. Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão farão suas estreias no maior palco do futebol. Entre eles, Curaçao é o "azarão”. O país com menos de 160 mil habitantes ocupa a 82ª posição no ranking mundial. Outros estreantes ainda podem se classificar nos playoffs de março — incluindo Macedônia do Norte, Albânia, Kosovo e Nova Caledônia.