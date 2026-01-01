Rússia diz que ataque com drone ucraniano matou 24 pessoas em região ocupada da Ucrânia
Autoridades russas afirmaram nesta quinta-feira, 1º, que um ataque com drone ucraniano matou 24 pessoas e feriu pelo menos outras 50 enquanto celebravam o Ano Novo em uma vila ocupada pela Rússia na região de Kherson, na Ucrânia. As tensões entre os dois países continuam a aumentar, apesar de diplomatas elogiarem as negociações de paz produtivas.
Três drones atingiram um café e um hotel na cidade turística de Khorly, na costa do Mar Negro, disse o líder da região, Vladimir Saldo, em um comunicado no Telegram. Ele afirmou que um dos drones carregava uma mistura incendiária, provocando um incêndio.
Autoridades ucranianas não comentaram imediatamente a alegação de um ataque. O ataque não pôde ser verificado de forma independente pela Associated Press.
Em outras partes da Ucrânia, a Rússia atacou a região de Odessa durante a madrugada, atingindo infraestrutura civil em várias ondas de ataques com drones, segundo o chefe regional Oleh Kiper. Em uma publicação no Telegram, Kiper disse que um prédio residencial de dois andares foi danificado e que um drone atingiu um apartamento no 17º andar de um edifício alto sem detonar. Não houve registro de vítimas.
Em seu relatório diário, a Força Aérea da Ucrânia informou que as defesas aéreas derrubaram ou neutralizaram 176 dos 205 drones que tiveram como alvo o país durante a noite. Segundo o relatório, impactos de 24 drones de ataque foram registrados em 15 locais, e o ataque ainda estava em andamento.
Em publicação no X nesta manhã, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu que "a Rússia deliberadamente iniciou o Ano Novo com uma guerra, lançando mais de duzentos drones de ataque contra a Ucrânia durante a noite". "Os ataques atingiram as regiões de Volínia, Rivne, Zaporíjia, Odessa, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Os alvos foram nossas infraestruturas de energia. Equipes de resgate estão prestando assistência onde for necessário, e engenheiros estão trabalhando para restabelecer a energia após os ataques", disse.
Zelensky também escreveu que "as mortes devem parar - não pode haver pausas na proteção da vida humana". "Se os ataques não cessarem nem mesmo durante as festas de Ano Novo, as entregas de equipamentos de defesa aérea não podem ser atrasadas. Nossos aliados possuem os escassos equipamentos necessários. Esperamos que tudo o que foi acordado com os Estados Unidos no final de dezembro para nossa proteção seja entregue no prazo. Sou grato a todos pela disposição em apoiar a Ucrânia e trabalhar pela nossa segurança coletiva", afirmou.