Rússia diz que ataque com drone ucraniano matou 24 pessoas em região ocupada da Ucrânia

Três drones atingiram um café e um hotel na cidade turística de Khorly, na costa do Mar Negro, disse o líder da região, Vladimir Saldo, em um comunicado no Telegram. Ele afirmou que um dos drones carregava uma mistura incendiária, provocando um incêndio.

Autoridades russas afirmaram nesta quinta-feira, 1º, que um ataque com drone ucraniano matou 24 pessoas e feriu pelo menos outras 50 enquanto celebravam o Ano Novo em uma vila ocupada pela Rússia na região de Kherson, na Ucrânia. As tensões entre os dois países continuam a aumentar, apesar de diplomatas elogiarem as negociações de paz produtivas.

Autoridades ucranianas não comentaram imediatamente a alegação de um ataque. O ataque não pôde ser verificado de forma independente pela Associated Press.

Em outras partes da Ucrânia, a Rússia atacou a região de Odessa durante a madrugada, atingindo infraestrutura civil em várias ondas de ataques com drones, segundo o chefe regional Oleh Kiper. Em uma publicação no Telegram, Kiper disse que um prédio residencial de dois andares foi danificado e que um drone atingiu um apartamento no 17º andar de um edifício alto sem detonar. Não houve registro de vítimas.

Em seu relatório diário, a Força Aérea da Ucrânia informou que as defesas aéreas derrubaram ou neutralizaram 176 dos 205 drones que tiveram como alvo o país durante a noite. Segundo o relatório, impactos de 24 drones de ataque foram registrados em 15 locais, e o ataque ainda estava em andamento.

Em publicação no X nesta manhã, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu que "a Rússia deliberadamente iniciou o Ano Novo com uma guerra, lançando mais de duzentos drones de ataque contra a Ucrânia durante a noite". "Os ataques atingiram as regiões de Volínia, Rivne, Zaporíjia, Odessa, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Os alvos foram nossas infraestruturas de energia. Equipes de resgate estão prestando assistência onde for necessário, e engenheiros estão trabalhando para restabelecer a energia após os ataques", disse.