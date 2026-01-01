Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia acusa Ucrânia de ataque com pelo menos 20 mortos na região de Kherson

AFP
AFP
Tipo Notícia

A Rússia acusou, nesta quinta-feira (1º), o exército de Kiev de ter realizado um ataque noturno com drones na parte da região ucraniana de Kherson controlada por Moscou, deixando pelo menos 20 mortos.

O Comitê de Investigação russo indicou em comunicado que um ataque "maciço" de drones ucranianos atingiu uma cafeteria na localidade de Khorly.

O governador da região meridional de Kherson nomeado por Moscou, Vladimir Saldo, afirmou no Telegram que pelo menos 24 pessoas morreram e que "dezenas" ficaram feridas, também publicando fotos nas quais é possível ver corpos carbonizados.

Foram decretados dois dias de luto oficial na parte de Kherson controlada pela Rússia, acrescentou. 

Até o momento, as autoridades ucranianas não reagiram a estas acusações.

Por sua vez, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, acusou Kiev de ter realizado um "ataque terrorista" contra a população civil durante as celebrações de Ano Novo. 

A localidade de Khorly fica às margens do mar Negro e está sob controle da Rússia desde o início de sua ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022. 

O exército ucraniano tomou grande parte da região de Kherson das tropas do Kremlin no outono boreal de 2022, incluindo a capital homônima. 

Desde então, o rio Dnieper marca a linha de frente na região, onde ambos os lados costumam lançar ataques com drones.

