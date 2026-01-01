Rússia acusa Ucrânia de ataque com pelo menos 20 mortos na região de Kherson

A Rússia acusou, nesta quinta-feira (1º), o exército de Kiev de ter realizado um ataque noturno com drones na parte da região ucraniana de Kherson controlada por Moscou, deixando pelo menos 20 mortos. O Comitê de Investigação russo indicou em comunicado que um ataque "maciço" de drones ucranianos atingiu uma cafeteria na localidade de Khorly.

O governador da região meridional de Kherson nomeado por Moscou, Vladimir Saldo, afirmou no Telegram que pelo menos 24 pessoas morreram e que "dezenas" ficaram feridas, também publicando fotos nas quais é possível ver corpos carbonizados. Foram decretados dois dias de luto oficial na parte de Kherson controlada pela Rússia, acrescentou. Até o momento, as autoridades ucranianas não reagiram a estas acusações. Por sua vez, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, acusou Kiev de ter realizado um "ataque terrorista" contra a população civil durante as celebrações de Ano Novo.