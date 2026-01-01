Protestos contra o alto custo de vida deixam três mortos no Irã

Confrontos entre manifestantes e forças de segurança deixaram três mortos nesta quinta-feira (1º) no Irã, segundo a imprensa local, os primeiros desde o início dos protestos contra o alto custo de vida. O movimento começou no domingo na capital, Teerã, onde comerciantes fecharam suas lojas para protestar contra a hiperinflação, a desvalorização da moeda e a estagnação econômica, antes de se estender a universidades e outras regiões do país.

Na quinta-feira, foram registrados confrontos em cidades médias com dezenas de milhares de habitantes. Em Lordegan (sudoeste), dois civis morreram, informou a agência de notícias Fars, que relatou confrontos, pedradas e atos de vandalismo nessa cidade situada a 650 quilômetros de Teerã. A agência também mencionou "danos significativos" e a detenção de várias pessoas. Além disso, um membro das forças de segurança morreu em confrontos em Kuhdasht, também no oeste.