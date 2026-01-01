Protestos contra alto custo de vida deixam ao menos 6 mortos no Irã

Confrontos entre manifestantes e forças de segurança deixaram ao menos seis mortos no Irã, reportou nesta quinta-feira (1º) a imprensa local, no contexto dos protestos contra o alto custo de vida que sacodem o país. A mobilização começou no domingo na capital, Teerã, onde comerciantes fecharam suas lojas para protestar contra a hiperinflação, a desvalorização da moeda e a estagnação econômica, antes de se estender a universidades e outras regiões do país.

A República Islâmica sofre há anos com o encarecimento e a escassez desenfreada de produtos básicos e uma desvalorização crônica de sua moeda. Em dezembro, os preços aumentaram, em média, 52% em comparação com o ano anterior, segundo o Centro de Estatísticas. Na quinta-feira, foram registrados confrontos em cidades médias com dezenas de milhares de habitantes. Em Lordegan (sudoeste), dois civis morreram, informou a agência de notícias Fars, que relatou confrontos, pedradas e atos de vandalismo nessa cidade situada a 650 quilômetros de Teerã. A agência também mencionou "danos significativos" e a detenção de várias pessoas.

Em Azna, cidade da província do Lorestão, também no oeste, outras três pessoas morreram em confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes, reportou a Fars. "Um grupo de agitadores aproveitou um protesto [...] para atacar uma delegacia de polícia. Três pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas nos confrontos", noticiou a agência, aparentemente se referindo a civis. Além disso, um membro das forças de segurança morreu em confrontos em Kuhdasht, também no oeste.

Membro do Basij, com 21 anos, ele "defendia a ordem pública", reportou a TV estatal, citando o governador local, que mencionou "pedradas" que deixaram 13 policias feridos. O Basij é uma milícia paramilitar integrada por voluntários, afiliados à Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica. - 'No inferno' -

Até o momento, o movimento é menos expressivo do que as grandes manifestações que abalaram o Irã no fim de 2022 após a morte sob custódia da jovem iraniana Mahsa Amini. Seu falecimento, após ser detida por supostamente infringir o rigoroso código de vestimenta do país, provocou uma onda de indignação na qual morreram centenas de pessoas, incluindo dezenas de membros das forças de segurança. Diante da mobilização atual, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, fez uma advertência ao governo nesta quinta-feira.