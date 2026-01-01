Polícia teme 'dezenas' de mortos em incêndio em estação de esqui na Suíça

Dezenas de pessoas podem ter morrido após um incêndio durante as celebrações de Ano Novo em um bar da luxuosa estação de esqui suíça de Crans-Montana, disse a polícia nesta quinta-feira (1º), estimando cerca de 100 feridos. Policiais, bombeiros e socorristas atuaram no popular resort turístico, um dos destinos de esqui mais bem avaliados da Europa, que começou o ano com um "cheiro de queimado no ar", relataram meios de comunicação locais.

Em meio às celebrações pelo Ano Novo, um "fogo de origem indeterminada" teve origem no bar, disse a polícia do cantão do Valais, no sudoeste do país. "Várias dezenas de pessoas são presumidas mortas", afirmou posteriormente à imprensa o comandante policial Frédéric Gisler, que contabilizou cerca de uma centena os feridos. Todos "estão sendo atendidos", acrescentou. O incidente lotou os hospitais do cantão do Valais, que declararam estado de emergência. Muitos dos afetados foram transferidos para unidades médicas de outras regiões da Suíça. As autoridades declararam que estavam investigando as causas do incêndio, mas não acreditam que tenha sido causado por um "ataque".

As chamas começaram por volta de 01h30 GMT (21h30 de quarta-feira em Brasília) no bar Le Constellation, com capacidade para 300 pessoas no interior e outras 40 na varanda, segundo o site de Crans-Montana. Um turista de Nova York filmou chamas de um laranja intenso saindo do bar. Ele contou à AFP que as pessoas corriam e gritavam na escuridão. "Um amplo contingente de policiais, bombeiros e socorristas chegou imediatamente ao local para assistir as numerosas vítimas", assinalou o comunicado da polícia de Valais. "A operação segue em andamento", acrescentou.

- No auge da festa - Horas após o incidente, ainda havia ambulâncias estacionadas em frente ao bar, cujas janelas estavam quebradas. A imprensa local descreveu "um cheiro de queimado ainda no ar". Segundo um médico presente citado pelo jornal suíço Blick, o número de mortos poderia ser de "dezenas".

O meio de comunicação regional Le Nouvelliste também mencionou um "balanço elevado", de acordo com suas fontes, com "cerca de 40 mortos e 100 feridos". A imprensa local sugere que o fogo pode ter começado com artefatos de pirotecnia durante um show, mas a polícia indicou que a causa era desconhecida. Anteriormente, o porta-voz policial Gaetan Lathion havia informado à AFP sobre uma "explosão de origem desconhecida" por volta de 01h30 locais no Le Constellation.