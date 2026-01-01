Merz diz que Berlim é alvo de espionagem e sabotagem russas

Em seu primeiro pronunciamento de Ano Novo como chanceler federal alemão, Friedrich Merz acusa Rússia de ter "plano contra a Europa" e pede otimismo aos eleitores, anunciando "importantes reformas" e 2026 de "recomeço".O chanceler federal alemão, Friedrich Merz , considera o ataque russo à Ucrânia apenas "parte de um plano dirigido contra toda a Europa" e acrescentou que o conflito "é uma guerra que também ameaça diretamente nossa liberdade e nossa segurança". A afirmação foi feita em seu primeiro pronunciamento de Ano Novo como chefe de governo alemão, em discurso agendado para ser transmitido na televisão nesta quarta-feira (31/12). "Diariamente, também a Alemanha vem sendo tomada por sabotagem, espionagem e ataques cibernéticos", ressaltou, afirmando que, ao mesmo tempo, a Rússia continua seus ataques à Ucrânia com ferocidade implacável. "Os ucranianos e ucranianas celebrarão o Ano Novo nas circunstâncias mais adversas pelo quarto ano consecutivo – muitos deles sem eletricidade, sob uma chuva de foguetes e temendo por seus amigos e familiares." "Parceria com EUA está mudando" "Ao mesmo tempo, nossa parceria com os Estados Unidos, que por muito tempo foi a garantia confiável de nossa segurança, está mudando", observou Merz, referindo-se às políticas do presidente americano, Donald Trump . "Para nós, europeus, isso significa: devemos defender e afirmar nossos interesses com muito mais força por conta própria." Em relação à política interna, Merz abordou principalmente a necessidade de reformas econômicas e sociais. Ele argumentou que um "acúmulo de reformas internas" está sufocando o potencial das empresas alemãs, inclusive nos mercados de exportação. Com o envelhecimento da sociedade e a aposentadoria da geração baby boomer, ele afirmou que, até 2026, será crucial "criar um novo equilíbrio em nossos sistemas de seguridade social que concilie de forma justa as necessidades de todas as gerações". O chanceler federal alemão afirmou: "No próximo ano, teremos que implementar reformas fundamentais para garantir a viabilidade financeira a longo prazo dos nossos sistemas de segurança social." "Não somos peões de superpotências" Apesar das inúmeras tensões internacionais, ele pediu otimismo aos alemães, ressaltando que devem ser tomadas importantes decisões para reformas no próximo ano. Assim, 2026 poderá, segundo ele, "se tornar um momento de recomeço". Merz reconheceu que muitos disseram que as reformas já realizadas por seu governo ainda são pouco e que ainda não tinham sentido os efeitos. Mas ele afirmou: "A Alemanha colherá os frutos das reformas, mesmo que leve algum tempo." E acrescentou: "Está nas nossas mãos superar cada um destes desafios por nós próprios. Não somos vítimas de circunstâncias externas. Não somos peões de superpotências." Para o governante alemão, 2026 "pode ser um ano em que a Alemanha e a Europa, com força renovada, consolidem décadas de paz, liberdade e prosperidade." Segundo ele, os processos democráticos são, por vezes, lentos e contenciosos, "mas esta é a única forma de alcançarmos resultados que contem com o apoio da grande maioria do nosso país." Retorno ao protecionismo na economia global Na economia global, há, segundo Merz, "um retorno ao protecionismo". A "dependência estratégica da Alemanha em relação às matérias-primas está sendo cada vez mais usada como ferramenta política contra nossos interesses", alertou o líder alemão. Tudo isso tem "um grande impacto em nossa prosperidade". Ele lembrou que a Alemanha, como nação exportadora, está sendo particularmente afetada, e está se tornando "cada vez mais difícil para as empresas alemãs competirem internacionalmente". Em relação à política europeia, Merz afirmou que o governo alemão está empenhado em garantir que "nossa comunidade de 27 Estados-membros se una ainda mais". No entanto, ele enfatizou ser importante que a UE "se reoriente para suas tarefas essenciais: liberdade, segurança e prosperidade". Só assim poderemos, diz ele, "contribuir em conjunto para o combate às alterações climáticas". Ao mesmo tempo, Merz disse que "promover a competitividade deve estar no topo da lista de prioridades políticas". Desde 1952, é tradição o chanceler federal alemão se dirigir à nação em um discurso de Ano Novo transmitido pela TV em horário nobre. md/le (AFP, DPA)