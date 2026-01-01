Manifestantes e forças de segurança entram em confronto no Irã

Manifestantes e forças de segurança se enfrentaram nesta quinta-feira (1º) em uma cidade no sudoeste do Irã, informou a agência de notícias Fars, no quinto dia de manifestações em várias cidades para protestar contra o aumento do custo de vida.

"Alguns manifestantes começaram a lançar pedras contra prédios administrativos da cidade, entre eles o gabinete do governador, a mesquita, a Fundação dos Mártires, a prefeitura e vários bancos, antes de se dirigirem à sede do governo regional" na cidade de Lordegan, escreveu a agência Fars. A polícia usou gás lacrimogêneo contra eles, explicou.