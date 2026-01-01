Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maduro propõe diálogo com EUA sobre petróleo, migração e combate ao narcotráfico

Maduro propõe diálogo com EUA sobre petróleo, migração e combate ao narcotráfico

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, abriu as portas para "conversar seriamente" com os Estados Unidos sobre acordos envolvendo petróleo, migração e a luta contra o tráfico de drogas, conforme afirmou em uma entrevista nesta quinta-feira (1º).

"Se [os Estados Unidos] quiserem conversar seriamente sobre um acordo de combate ao narcotráfico, estamos prontos", disse Maduro, para depois propor um pacto sobre petróleo "para investimentos americanos, como com a Chevron", e outro sobre voos de deportados venezuelanos. "Onde e como eles quiserem", afirmou.

bc/pgf/dga/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar