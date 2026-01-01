Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liverpool tropeça novamente na Premier League ao empatar com Leeds em Anfield

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Liverpool começou 2026 com um tropeço em casa ao empatar com o Leeds United em 0 a 0 nesta quinta-feira (1º) em Anfield, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O atual campeão não conseguiu refletir seu domínio tímido, porém constante, no placar da partida.

Com o empate, os 'Reds' ficam na quarta colocação com 33 pontos, a 12 do líder Arsenal, que na terça-feira goleou o Aston Villa por 4 a 1.

Sem o astro Mohamed Salah, que está defendendo a seleção do Egito na Copa Africana de Nações, o Liverpool teve uma atuação apática e pouco inspirada.

Hugo Ekitiké (33') e Virgil van Dijk (70') tiveram as melhores chances da equipe, ambas em finalizações de cabeça para fora.

Embora tenha jogado fechado na defesa, o Leeds quase conseguiu uma vitória surpreendente com um gol de Dominic Calvert-Lewin que foi anulado por impedimento (81'). O atacante inglês havia entrado em campo apenas alguns minutos antes.

O time comandado pelo técnico Daniel Farke emenda seu sexto jogo consecutivo (duas vitórias e quatro empates) sem derrota no campeonato e fica na 16ª posição com 21 pontos, sete à frente do West Ham (18º), que abre a zona de rebaixamento.

Já o Liverpool vinha de três vitórias seguidas. Seus próximos adversários serão Fulham e Arsenal.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Terça-feira:

   Nottingham - Everton                0 - 2

   West Ham - Brighton                 2 - 2

   Chelsea - Bournemouth               2 - 2

   Burnley - Newcastle                 1 - 3

   Arsenal - Aston Villa               4 - 1

   Manchester United - Wolverhampton   1 - 1

  

   - Quinta-feira:

   Crystal Palace - Fulham             1 - 1

   Liverpool - Leeds                   0 - 0

   (17h00) Sunderland - Manchester City       

           Brentford - Tottenham              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 45  19  14   3   2  37  12  25

    2. Manchester City         40  18  13   1   4  43  17  26

    3. Aston Villa             39  19  12   3   4  30  23   7

    4. Liverpool               33  19  10   3   6  30  26   4

    5. Chelsea                 30  19   8   6   5  32  21  11

    6. Manchester United       30  19   8   6   5  33  29   4

    7. Sunderland              28  18   7   7   4  20  18   2

    8. Everton                 28  19   8   4   7  20  20   0

    9. Crystal Palace          27  19   7   6   6  22  21   1

   10. Fulham                  27  19   8   3   8  26  27  -1

   11. Brentford               26  18   8   2   8  28  26   2

   12. Newcastle               26  19   7   5   7  26  24   2

   13. Tottenham               25  18   7   4   7  27  23   4

   14. Brighton                25  19   6   7   6  28  27   1

   15. Bournemouth             23  19   5   8   6  29  35  -6

   16. Leeds                   21  19   5   6   8  25  32  -7

   17. Nottingham              18  19   5   3  11  18  30 -12

   18. West Ham                14  19   3   5  11  21  38 -17

   19. Burnley                 12  19   3   3  13  20  37 -17

   20. Wolverhampton            3  19   0   3  16  11  40 -29

