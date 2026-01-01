Liverpool tropeça novamente na Premier League ao empatar com Leeds em Anfield

O Liverpool começou 2026 com um tropeço em casa ao empatar com o Leeds United em 0 a 0 nesta quinta-feira (1º) em Anfield, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O atual campeão não conseguiu refletir seu domínio tímido, porém constante, no placar da partida.

Com o empate, os 'Reds' ficam na quarta colocação com 33 pontos, a 12 do líder Arsenal, que na terça-feira goleou o Aston Villa por 4 a 1. Sem o astro Mohamed Salah, que está defendendo a seleção do Egito na Copa Africana de Nações, o Liverpool teve uma atuação apática e pouco inspirada. Hugo Ekitiké (33') e Virgil van Dijk (70') tiveram as melhores chances da equipe, ambas em finalizações de cabeça para fora. Embora tenha jogado fechado na defesa, o Leeds quase conseguiu uma vitória surpreendente com um gol de Dominic Calvert-Lewin que foi anulado por impedimento (81'). O atacante inglês havia entrado em campo apenas alguns minutos antes.

O time comandado pelo técnico Daniel Farke emenda seu sexto jogo consecutivo (duas vitórias e quatro empates) sem derrota no campeonato e fica na 16ª posição com 21 pontos, sete à frente do West Ham (18º), que abre a zona de rebaixamento. Já o Liverpool vinha de três vitórias seguidas. Seus próximos adversários serão Fulham e Arsenal. -- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira: Nottingham - Everton 0 - 2

West Ham - Brighton 2 - 2 Chelsea - Bournemouth 2 - 2 Burnley - Newcastle 1 - 3