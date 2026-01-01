Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gigante chinesa BYD bate recorde de vendas anuais de carros elétricos em 2025

Gigante chinesa BYD bate recorde de vendas anuais de carros elétricos em 2025

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A gigante chinesa BYD bateu um recorde global de vendas anuais de carros elétricos, com 2,26 milhões de unidades comercializadas em 2025, segundo um comunicado publicado pela empresa na Bolsa de Hong Kong. 

O número coloca a companhia asiática em posição de ultrapassar pela primeira vez a americana Tesla, do magnata Elon Musk, em vendas anuais. No final de setembro, a Tesla havia vendido 1,22 milhão de unidades.

A companhia californiana, até agora líder neste setor emergente, anunciará suas vendas anuais de carros elétricos na sexta-feira.

A BYD, com sede em Shenzhen e que também produz carros híbridos, anunciou os dados em um comunicado publicado na Bolsa de Hong Kong, onde está listada.

A empresa, fundada em 1995 e que inicialmente fabricava baterias, domina o mercado chinês de veículos elétricos, o maior do mundo.

Agora, quer ampliar sua presença no exterior, mas, assim como seus concorrentes chineses, enfrenta altas tarifas nos Estados Unidos.

A Tesla superou a BYD nas vendas anuais de veículos elétricos em 2024, com 1,79 milhão da empresa americana contra 1,76 milhão da chinesa.

pfc/ami/dbh-pc/jvb/y/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar