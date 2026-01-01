Explosão deixa mortos e feridos em estação de esqui em Crans Montana, na Suíça
Uma explosão em um bar na estação de esqui de Crans Montana, nos Alpes Suíços, na madrugada desta quinta-feira, 1º, deixou dezenas de mortos e mais de 100 feridos, informou a polícia local.
A explosão, ainda de origem desconhecida, aconteceu por volta de 1h30 (21h30 da quarta, 31, em Brasília) no bar Le Constellation, um local popular entre os turistas, enquanto os frequentadores comemoravam o Ano Novo.
Vídeos do momento do incidente mostram a estação tomada pelas chamas e pessoas gritando.
Um centro de apoio e uma linha de ajuda foram criados para as famílias afetadas. A polícia deve realizar uma coletiva de imprensa ainda nesta manhã em Crans-Montana. A cidade está localizada no coração dos Alpes Suíços, a 40km ao norte do Matterhorn.