Explosão deixa mortos e feridos em estação de esqui em Crans Montana, na Suíça

Uma explosão em um bar na estação de esqui de Crans Montana, nos Alpes Suíços, na madrugada desta quinta-feira, 1º, deixou dezenas de mortos e mais de 100 feridos, informou a polícia local.

A explosão, ainda de origem desconhecida, aconteceu por volta de 1h30 (21h30 da quarta, 31, em Brasília) no bar Le Constellation, um local popular entre os turistas, enquanto os frequentadores comemoravam o Ano Novo.