Em boa fase, Espanyol coloca Barça à prova no dérbi de Barcelona

Espanyol e Barcelona vão protagonizar o dérbi mais equilibrado dos últimos anos neste sábado (3), na capital catalã, com o Barça na liderança do Campeonato Espanhol independentemente do resultado. Vivendo grande fase e com o objetivo de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões, o Espanyol (5º) buscará sua primeira vitória em casa no campeonato contra seu rival local desde 2007, quando a equipe ainda não jogava no RCDE Stadium.

Em campanha surpreendente, um ano depois de brigar para não cair para a segunda divisão, o time chega para encarar o Barça vindo de uma série de cinco vitórias nas últimas cinco rodadas, algo que não conseguia desde a temporada 1998/1999. Por sua vez, o Real Madrid, vice-líder a quatro pontos do Barcelona, receberá o Betis no Santiago Bernabéu, no domingo. A principal preocupação do técnico Xabi Alonso para a partida será manter o poder ofensivo da equipe, que não terá Kylian Mbappé. O atacante francês, artilheiro do campeonato com 18 gols, ficará afastado dos gramados por pelo menos três semanas devido a uma entorse no joelho esquerdo.

Após os jogos do fim de semana, Real Madrid e Barcelona viajarão para a Arábia Saudita, onde enfrentarão Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, respectivamente, pelas semifinais da Supercopa da Espanha. -- Programação da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: (17h00) Rayo Vallecano - Getafe

- Sábado: (10h00) Celta Vigo - Valencia (12h15) Osasuna - Athletic Bilbao