Em boa fase, Espanyol coloca Barça à prova no dérbi de Barcelona

Autor AFP
Tipo Notícia

Espanyol e Barcelona vão protagonizar o dérbi mais equilibrado dos últimos anos neste sábado (3), na capital catalã, com o Barça na liderança do Campeonato Espanhol independentemente do resultado.

Vivendo grande fase e com o objetivo de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões, o Espanyol (5º) buscará sua primeira vitória em casa no campeonato contra seu rival local desde 2007, quando a equipe ainda não jogava no RCDE Stadium.

Em campanha surpreendente, um ano depois de brigar para não cair para a segunda divisão, o time chega para encarar o Barça vindo de uma série de cinco vitórias nas últimas cinco rodadas, algo que não conseguia desde a temporada 1998/1999.

Por sua vez, o Real Madrid, vice-líder a quatro pontos do Barcelona, receberá o Betis no Santiago Bernabéu, no domingo.

A principal preocupação do técnico Xabi Alonso para a partida será manter o poder ofensivo da equipe, que não terá Kylian Mbappé.

O atacante francês, artilheiro do campeonato com 18 gols, ficará afastado dos gramados por pelo menos três semanas devido a uma entorse no joelho esquerdo.

Após os jogos do fim de semana, Real Madrid e Barcelona viajarão para a Arábia Saudita, onde enfrentarão Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, respectivamente, pelas semifinais da Supercopa da Espanha.

-- Programação da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   (17h00) Rayo Vallecano - Getafe            

  

   - Sábado:

   (10h00) Celta Vigo - Valencia              

   (12h15) Osasuna - Athletic Bilbao          

   (14h30) Elche - Villarreal                 

   (17h00) Espanyol - Barcelona               

  

   - Domingo:

   (10h00) Sevilla - Levante                  

   (12h15) Real Madrid - Betis                

   (14h30) Mallorca - Girona                  

           Alavés - Real Oviedo               

   (17h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               46  18  15   1   2  51  20  31

    2. Real Madrid             42  18  13   3   2  36  16  20

    3. Atlético de Madrid      37  18  11   4   3  33  16  17

    4. Villarreal              35  16  11   2   3  31  15  16

    5. Espanyol                33  17  10   3   4  22  17   5

    6. Betis                   28  17   7   7   3  29  19  10

    7. Celta Vigo              23  17   5   8   4  20  19   1

    8. Athletic Bilbao         23  18   7   2   9  16  24  -8

    9. Elche                   22  17   5   7   5  23  20   3

   10. Sevilla                 20  17   6   2   9  24  26  -2

   11. Getafe                  20  17   6   2   9  13  22  -9

   12. Osasuna                 18  17   5   3   9  17  20  -3

   13. Mallorca                18  17   4   6   7  19  24  -5

   14. Alavés                  18  17   5   3   9  14  20  -6

   15. Rayo Vallecano          18  17   4   6   7  13  20  -7

   16. Real Sociedad           17  17   4   5   8  21  25  -4

   17. Valencia                16  17   3   7   7  16  26 -10

   18. Girona                  15  17   3   6   8  15  33 -18

   19. Real Oviedo             11  17   2   5  10   7  26 -19

   20. Levante                 10  16   2   4  10  17  29 -12

