China: chanceler elogia Coreia do Sul em contraponto à tensão com o Japão

A avaliação consta em nota divulgada pelo ministério sobre uma conversa por telefone, ontem, com o ministro de Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, a pedido deste último.

O ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que as relações entre China e Coreia do Sul saíram de seu ponto mais baixo e retornaram ao caminho correto, passando a apresentar de forma constante uma tendência positiva de desenvolvimento. Por outro lado, ele fez ataques ao Japão e destacou que 2026 marca o 80º aniversário da vitória chinesa na Guerra de Resistência contra o país vizinho.

"A China atribui grande importância e dá boas-vindas à visita do presidente Lee Jae-myung à China, e acredita que, com os esforços conjuntos de ambos os lados, essa visita promoverá novos avanços na parceria estratégica de cooperação entre China e Coreia do Sul", descreve a nota.

Durante a conversa telefônica, o chanceler chinês também voltou a destacar que 2026 marca o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência contra o Japão. "Diante das tentativas de algumas forças políticas no Japão de inverter o curso da história e reabilitar seus crimes de agressão e colonialismo, ele expressou confiança de que a Coreia do Sul manterá uma atitude responsável em relação à história e ao seu povo, adotará a posição correta e salvaguardará a justiça internacional, inclusive aderindo ao princípio de uma só China na questão de Taiwan", informa. As tensões entre Japão e China escalaram nos últimos dias, impulsionadas por incidentes militares e pelo aumento da presença naval chinesa no Pacífico Ocidental.

Já o chanceler sul-coreano, Cho Hyun, afirmou que o presidente Lee Jae Myung atribui grande importância à cooperação com a China e está firmemente comprometido com o desenvolvimento da parceria estratégica de cooperação entre a República da Coreia e a China. "A República da Coreia está disposta a trabalhar em estreita colaboração com a China para garantir uma visita tranquila e bem-sucedida do presidente Lee Jae Myung à China. A República da Coreia respeita o princípio de uma só China, e essa posição permanece inalterada", destaca a nota.