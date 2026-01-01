Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campeonato Italiano começa 2026 com emoção intacta

Autor AFP
AFP Autor
Com os cinco primeiros colocados separados por apenas quatro pontos, a 18ª rodada do Campeonato Italiano, a primeira que será disputada em 2026, promete manter a emoção que está marcando a competição nesta temporada.

O trio de líderes, Inter de Milão (36 pontos), Milan (35) e Napoli (34) tem um jogo a menos que seus perseguidores Roma (33) e Juventus (32), o que pode ser um fator determinante na luta pelo 'Scudetto'.

O Milan abrirá a rodada na sexta-feira contra o Cagliari (14º). Depois de não terem conseguido repetir o título da Supercopa da Itália, conquistada em dezembro pelo Napoli, os 'rossoneri' se concentram agora no título da Serie A, que não levantam desde 2022.

Depois, será a vez dos napolitanos entrarem em campo no domingo, contra a Lazio (8ª), horas antes de a Inter receber o Bologna (7º), em um duelo com ar de revanche pela semifinal da Supercopa, vencida pelo 'Rossoblù'.

Mas o retrospecto do Bologna na Serie A não é nada positivo, com dois empates e duas derrotas nas últimas quatro rodadas.

O ponto alto de emoção do fim de semana será em Bergamo, no sábado, quando a Roma de Gian Piero Gasperini visita a Atalanta, ex-clube do treinador.

"Claro que será emocionante, mas estou feliz por estar de volta com a Roma, em uma boa posição na tabela e em um momento positivo", declarou Gasperini após a vitória dos 'giallorossi' por 3 a 1 sobre o Genoa, na última segunda-feira.

"Voltar àquele estádio, com aqueles torcedores e jogadores que me proporcionaram uma grande carreira será uma sensação incrível", acrescentou o experiente treinador.

-- Programação da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   (16h45) Cagliari - Milan                   

  

   - Sábado:

   (08h30) Como - Udinese                     

   (11h00) Sassuolo - Parma                   

           Genoa - Pisa                       

   (14h00) Juventus - Lecce                   

   (16h45) Atalanta - Roma                    

  

   - Domingo:

   (08h30) Lazio - Napoli                     

   (11h00) Fiorentina - Cremonese             

   (14h00) Hellas Verona - Torino             

   (16h45) Inter - Bologna                    

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   36  16  12   0   4  35  14  21

    2. Milan                   35  16  10   5   1  27  13  14

    3. Napoli                  34  16  11   1   4  24  13  11

    4. Roma                    33  17  11   0   6  20  11   9

    5. Juventus                32  17   9   5   3  23  15   8

    6. Como                    27  16   7   6   3  22  12  10

    7. Bologna                 26  16   7   5   4  24  14  10

    8. Lazio                   24  17   6   6   5  18  12   6

    9. Sassuolo                22  17   6   4   7  22  21   1

   10. Atalanta                22  17   5   7   5  20  19   1

   11. Udinese                 22  17   6   4   7  18  28 -10

   12. Cremonese               21  17   5   6   6  18  20  -2

   13. Torino                  20  17   5   5   7  17  28 -11

   14. Cagliari                18  17   4   6   7  19  24  -5

   15. Parma                   17  16   4   5   7  11  18  -7

   16. Lecce                   16  16   4   4   8  11  22 -11

   17. Genoa                   14  17   3   5   9  17  27 -10

   18. Hellas Verona           12  16   2   6   8  13  25 -12

   19. Pisa                    11  17   1   8   8  12  24 -12

   20. Fiorentina               9  17   1   6  10  17  28 -11

