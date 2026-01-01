Campeonato Italiano começa 2026 com emoção intacta

Com os cinco primeiros colocados separados por apenas quatro pontos, a 18ª rodada do Campeonato Italiano, a primeira que será disputada em 2026, promete manter a emoção que está marcando a competição nesta temporada. O trio de líderes, Inter de Milão (36 pontos), Milan (35) e Napoli (34) tem um jogo a menos que seus perseguidores Roma (33) e Juventus (32), o que pode ser um fator determinante na luta pelo 'Scudetto'.

O Milan abrirá a rodada na sexta-feira contra o Cagliari (14º). Depois de não terem conseguido repetir o título da Supercopa da Itália, conquistada em dezembro pelo Napoli, os 'rossoneri' se concentram agora no título da Serie A, que não levantam desde 2022. Depois, será a vez dos napolitanos entrarem em campo no domingo, contra a Lazio (8ª), horas antes de a Inter receber o Bologna (7º), em um duelo com ar de revanche pela semifinal da Supercopa, vencida pelo 'Rossoblù'. Mas o retrospecto do Bologna na Serie A não é nada positivo, com dois empates e duas derrotas nas últimas quatro rodadas. O ponto alto de emoção do fim de semana será em Bergamo, no sábado, quando a Roma de Gian Piero Gasperini visita a Atalanta, ex-clube do treinador.

"Claro que será emocionante, mas estou feliz por estar de volta com a Roma, em uma boa posição na tabela e em um momento positivo", declarou Gasperini após a vitória dos 'giallorossi' por 3 a 1 sobre o Genoa, na última segunda-feira. "Voltar àquele estádio, com aqueles torcedores e jogadores que me proporcionaram uma grande carreira será uma sensação incrível", acrescentou o experiente treinador. -- Programação da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: (16h45) Cagliari - Milan

- Sábado: (08h30) Como - Udinese