BTS anuncia álbum para março e turnê mundial

O BTS vai lançar um novo álbum no próximo 20 de março antes de iniciar uma turnê mundial, anunciou, nesta quinta-feira (1º), o grupo de k-pop mundialmente conhecido. "Estou esperando por isso com mais expectativas que ninguém", escreveu o líder do grupo, RM, em carta manuscrita aos membros do fã-clube oficial.

Sua gravadora, Big Hit Music, confirmou a informação. O álbum será o primeiro da banda desde a antologia 'Proof', o álbum mais vendido na Coreia do Sul em 2022. O grupo estava em pausa desde aquele ano, enquanto seus integrantes prestavam o serviço militar, obrigatório para todos os homens com menos de 30 anos. Os sete integrantes do BTS concluíram o serviço no ano passado e o grupo anunciou seu retorno em 2026.