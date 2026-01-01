Arábia Saudita executou mais de 350 pessoas em 2025, um recorde

As autoridades da Arábia Saudita executaram 356 pessoas em 2025, segundo um balanço da AFP, um novo recorde no número de reclusos aos quais foi aplicada a pena de morte. Analistas atribuem o aumento das execuções à atual "guerra contra as drogas". Muitos dos detidos nos últimos anos estão sendo executados agora após processos judiciais e condenações.

Segundo os dados oficiais de 2025 do governo foram executadas 243 pessoas apenas em casos relacionados com drogas. Os dados de 2025 marcam o segundo ano consecutivo com recorde, depois que as autoridades executaram 338 pessoas em 2024. A Arábia Saudita retomou as execuções por crimes relacionados com as drogas em 2022, após suspender por três anos as penas de morte em casos vinculados com narcóticos. A maior economia do mundo árabe também é um dos maiores mercados de venda de captagon, uma droga sintética.