PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UE MERCOSUL: Divergências na UE ameaçam assinatura do acordo com o Mercosul

UE UCRÂNIA CONFLITO: UE debate uso de ativos russos para ajudar a Ucrânia

EUA ECONOMIA: Trump promete 'boom econômico' em 2026 para aplacar impaciência dos americanos

=== UE MERCOSUL ===

BRUXELAS:

Divergências na UE ameaçam assinatura do acordo com o Mercosul

A dois dias da assinatura prevista no Brasil do acordo UE-Mercosul, os líderes europeus debatem nesta quinta-feira (18) em Bruxelas se apoiam o tratado ou não, diante da oposição de França, Itália e Polônia e dos protestos de milhares de agricultores.

(UE Mercosul sindicatos Brasil França governo comércio manifestação agricultura, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

O que é preciso saber sobre o acordo UE-Mercosul

O acordo entre a União Europeia e o Mercosul, concebido para facilitar o comércio entre os dois blocos, promete ser um tema polêmico na cúpula de chefes de Estado e de governo europeus que acontece nesta quinta-feira (18) em Bruxelas. 

(UE Mercosul comércio economia agricultura automóvel, 750 palavras, já transmitida)

=== UE UCRÂNIA CONFLITO ===

BRUXELAS:

UE debate uso de ativos russos para ajudar a Ucrânia

A União Europeia iniciou uma reunião de cúpula em Bruxelas nesta quinta-feira (18) para debater o dilema de como usar os ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia, que corre o risco de ficar sem fundos em poucos meses. 

(UE conflito Rússia diplomacia política Ucrânia bancos, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO 

=== EUA ECONOMIA === 

WASHINGTON:

Trump promete 'boom econômico' em 2026 para aplacar impaciência dos americanos

Diante da crescente impaciência dos americanos, o presidente Donald Trump prometeu na quarta-feira (17) um "boom econômico" em 2026, que coincidirá com o aniversário de 250 anos da Independência do país e a Copa do Mundo de futebol.

(EUA política economia, 710 palavras, já transmitida)

LA PAZ:

Governo da Bolívia anuncia o fim de duas décadas de subsídios aos combustíveis

O novo governo da Bolívia anunciou na quarta-feira (17) que acabará com o programa de subsídios aos combustíveis, cujos preços permaneceram congelados durante 20 anos de administrações de esquerda.

(Bolívia economia gasolina, 510 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Venezuela diz que exportação de petróleo segue normalmente após bloqueio de Trump

A Venezuela afirmou que suas exportações de petróleo seguem "normalmente" após o anúncio do presidente americano, Donald Trump, de um bloqueio a todos os "petroleiros sancionados" que entram ou saem do país.

(EUA Venezuela diplomacia bloqueio, 790 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

CIDADE DO VATICANO:

Moderação, liberdade de tom e descanso às terças: papa Leão XIV consolida seu estilo

Sobriedade em público, descanso às terças-feiras e liberdade de tom em suas declarações à imprensa: Leão XIV, que celebrará o seu primeiro Natal como papa, continua imprimindo seu estilo com determinação e prudência.

(Religião diplomacia igreja Vaticano papa, 690 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

SYDNEY:

Premiê australiano promete erradicar ódio; país lamenta morte da vítima mais jovem do atentado de Sydney

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, prometeu nesta quinta-feira (18) adotar medidas drásticas contra o extremismo, enquanto o país se despedia de Matilda, de apenas 10 anos, a vítima mais jovem do atentado antissemita de domingo passado em Sydney.

(Austrália ataque racismo política, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

PHNOM PENH:

Camboja acusa Tailândia de bombardear área de fronteira; China tenta mediar conflito

O conflito na fronteira entre Tailândia e Camboja se intensificou nesta quinta-feira (18), depois que o governo de Phnom Penh acusou o país vizinho de bombardear a cidade de Poipet, um dos principais pontos de passagem bilateral, no momento em que um mediador da China tem uma visita programada à região.

(Camboja Tailândia conflito China EUA, 440 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

TÓQUIO:

Centenas de pessoas processam o governo japonês por inação climática

Centenas de pessoas em todo o Japão iniciaram um processo contra o governo, nesta quinta-feira (18), para exigir indenizações por sua inação diante das mudanças climáticas, informou o advogado que apresentou a ação.

(Japão clima justiça, 590 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

