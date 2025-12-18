PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
UE MERCOSUL: Divergências na UE ameaçam assinatura do acordo com o Mercosul
UE UCRÂNIA CONFLITO: UE debate uso de ativos russos para ajudar a Ucrânia
EUA ECONOMIA: Trump promete 'boom econômico' em 2026 para aplacar impaciência dos americanos
=== UE MERCOSUL ===
BRUXELAS:
Divergências na UE ameaçam assinatura do acordo com o Mercosul
A dois dias da assinatura prevista no Brasil do acordo UE-Mercosul, os líderes europeus debatem nesta quinta-feira (18) em Bruxelas se apoiam o tratado ou não, diante da oposição de França, Itália e Polônia e dos protestos de milhares de agricultores.
UE Mercosul sindicatos Brasil França governo comércio manifestação agricultura
FOTOS, VIDEO
PARIS:
O que é preciso saber sobre o acordo UE-Mercosul
O acordo entre a União Europeia e o Mercosul, concebido para facilitar o comércio entre os dois blocos, promete ser um tema polêmico na cúpula de chefes de Estado e de governo europeus que acontece nesta quinta-feira (18) em Bruxelas.
UE Mercosul comércio economia agricultura automóvel
=== UE UCRÂNIA CONFLITO ===
BRUXELAS:
UE debate uso de ativos russos para ajudar a Ucrânia
A União Europeia iniciou uma reunião de cúpula em Bruxelas nesta quinta-feira (18) para debater o dilema de como usar os ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia, que corre o risco de ficar sem fundos em poucos meses.
UE conflito Rússia diplomacia política Ucrânia bancos
FOTOS, VIDEO
=== EUA ECONOMIA ===
WASHINGTON:
Trump promete 'boom econômico' em 2026 para aplacar impaciência dos americanos
Diante da crescente impaciência dos americanos, o presidente Donald Trump prometeu na quarta-feira (17) um "boom econômico" em 2026, que coincidirá com o aniversário de 250 anos da Independência do país e a Copa do Mundo de futebol.
EUA política economia
LA PAZ:
Governo da Bolívia anuncia o fim de duas décadas de subsídios aos combustíveis
O novo governo da Bolívia anunciou na quarta-feira (17) que acabará com o programa de subsídios aos combustíveis, cujos preços permaneceram congelados durante 20 anos de administrações de esquerda.
Bolívia economia gasolina
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
CARACAS:
Venezuela diz que exportação de petróleo segue normalmente após bloqueio de Trump
A Venezuela afirmou que suas exportações de petróleo seguem "normalmente" após o anúncio do presidente americano, Donald Trump, de um bloqueio a todos os "petroleiros sancionados" que entram ou saem do país.
EUA Venezuela diplomacia bloqueio
-- EUROPA
CIDADE DO VATICANO:
Moderação, liberdade de tom e descanso às terças: papa Leão XIV consolida seu estilo
Sobriedade em público, descanso às terças-feiras e liberdade de tom em suas declarações à imprensa: Leão XIV, que celebrará o seu primeiro Natal como papa, continua imprimindo seu estilo com determinação e prudência.
Religião diplomacia igreja Vaticano papa
-- OCEANIA
SYDNEY:
Premiê australiano promete erradicar ódio; país lamenta morte da vítima mais jovem do atentado de Sydney
O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, prometeu nesta quinta-feira (18) adotar medidas drásticas contra o extremismo, enquanto o país se despedia de Matilda, de apenas 10 anos, a vítima mais jovem do atentado antissemita de domingo passado em Sydney.
Austrália ataque racismo política
FOTOS, VIDEO
-- ÁSIA
PHNOM PENH:
Camboja acusa Tailândia de bombardear área de fronteira; China tenta mediar conflito
O conflito na fronteira entre Tailândia e Camboja se intensificou nesta quinta-feira (18), depois que o governo de Phnom Penh acusou o país vizinho de bombardear a cidade de Poipet, um dos principais pontos de passagem bilateral, no momento em que um mediador da China tem uma visita programada à região.
Camboja Tailândia conflito China EUA
=== ECONOMIA ===
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
TÓQUIO:
Centenas de pessoas processam o governo japonês por inação climática
Centenas de pessoas em todo o Japão iniciaram um processo contra o governo, nesta quinta-feira (18), para exigir indenizações por sua inação diante das mudanças climáticas, informou o advogado que apresentou a ação.
Japão clima justiça
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa
