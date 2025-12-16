Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Um 2025 de puro futebol que quebrou todos os paradigmas

Autor César LOPEZ
César LOPEZ Autor
O Chelsea conquistou o mundo, o Paris Saint-Germain quebrou seu jejum de títulos europeus, o Flamengo selou seu amor pela Copa Libertadores e o sorteio da Copa do Mundo de 2026 deu início à contagem regressiva para o torneio.

A seguir, os destaques de 2025 no mundo do futebol:

1. Chelsea, campeão da primeira Copa de Clubes

A primeira Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes, disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, despertou paixões e controvérsias antes mesmo do início da competição.

Durante quatro semanas e em 63 jogos distribuídos por onze cidades, o ambicioso projeto do presidente da Fifa, Gianni Infantino, capturou a atenção de todos, apesar das críticas por sobrecarregar o calendário e das dúvidas geradas entre os clubes europeus.

O Chelsea foi o campeão após a imponente vitória por 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na final. Cole Palmer, de 23 anos, brilhou com dois gols e uma assistência para o brasileiro João Pedro no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Os 'Blues sofreram um revés inicial (3-1) contra o Flamengo na fase de grupos, mas voltaram aos trilhos com contundência: eliminaram o Benfica nos oitavos de final, o Palmeiras nas quartas e o Fluminense na semifinal, recuperando o espírito competitivo que marcaria sua campanha.

A paixão sul-americana também deixou sua marca: o Fluminense eliminou a Inter de Milão, enquanto Botafogo e Flamengo marcaram presença com atuações impressionantes.

Infantino proclamou que "a era de ouro do futebol de clubes começou" e garantiu que o torneio "veio para ficar".

O Brasil surge como um forte candidato para sediar a edição de 2029.

2. O PSG de Luis Enrique

O Paris Saint-Germain goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Liga dos Campeões da Uefa, no dia 31 de maio, em Munique, num espetáculo de futebol que consolidou o status de Luis Enrique como técnico.

Além disso, o primeiro título europeu da história do PSG impulsionou o atacante francês Ousmane Dembélé rumo à Bola de Ouro em setembro.

Dembélé liderou a conquista do time parisiense, que mostrou com um futebol vibrante e dominante, graças a um elenco repleto de juventude e talento. Désiré Doué, João Neves, Vitinha e Willian Pacho brilharam com personalidade e talento na Allianz Arena.

Luis Enrique transformou o clube em questão de meses, apostando em jovens desconhecidos que se tornaram referência, apoiados pela experiência do capitão Marquinhos e pela qualidade do marroquino Achraf Hakimi.

A glória europeia, porém, não foi suficiente para o PSG na Copa de Clubes. A equipe perdeu a final para o Chelsea e não conseguiu conquistar o título que coroaria sua temporada histórica.

3. Paixão e glória do Mengão 

O Flamengo foi o campeão da Copa Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no dia 29 de novembro, em Lima, tornando-se o primeiro brasileiro tetracampeão da principal competição de clubes da Conmebol.

Em uma final discreta, o Mengão de Filipe Luís venceu graças a um gol do zagueiro Danilo, que, aos 34 anos, se tornou o primeiro jogador da história a conquistar a Libertadores duas vezes (a primeira em 2011 com o Santos) e a Liga dos Campeões, com o Real Madrid em 2016 e 2017.

Respaldado por um forte investimento financeiro e um elenco avaliado em US$ 202 milhões (R$ 1,1 bilhão na cotação atual), de acordo com o portal especializado Transfermarkt, o Flamengo conseguiu combinar uma fase de grupos irregular com uma campanha sólida no mata-mata da competição.

O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta foi eleito o melhor jogador do torneio.

Além disso, o Rubro-Negro encerrou a temporada conquistando mais um título cobiçado, o do Campeonato Brasileiro, consolidando seu domínio nacional e na América do Sul.

4. A Copa do Mundo de 2026 começou

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado no dia 5 de dezembro em Washington, definiu os grupos e a tabela de 104 jogos nos Estados Unidos, México e Canadá.

O torneio terá início no dia 11 de junho no Estádio Azteca, com o duelo entre México e África do Sul, e terminará no dia 19 de julho, no MetLife Stadium.

A Fifa estima que a Copa do Mundo, a maior da história com 48 seleções, terá uma enorme audiência mundial. Infantino comparou o evento a "104 Super Bowls em um mês", destacando a escala e o impacto sem precedentes da competição.

O Brasil, no Grupo C, estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho, no MetLife Stadium. Depois, a Seleção enfrentará o Haiti na Filadélfia e a Escócia em Miami.

5. CR7, Messi e as novas estrelas

Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, conquistou a Liga das Nações da Uefa em junho, ao vencer a Espanha por 5 a 4 nos pênaltis (2 a 2 após 120 minutos).

Messi, por sua vez, foi campeão da MLS com o Inter Miami e foi escolhido, pelo segundo ano consecutivo, como o MVP da liga norte-americana de futebol.

Marrocos fez história com seu primeiro título do Mundial Sub-20 na edição sediada pelo Chile, entre setembro e outubro, enquanto a seleção feminina da Espanha venceu a Liga das Nações da Uefa ao derrotar a Alemanha na final.

