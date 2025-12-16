Um 2025 de puro futebol que quebrou todos os paradigmas

O Chelsea conquistou o mundo, o Paris Saint-Germain quebrou seu jejum de títulos europeus, o Flamengo selou seu amor pela Copa Libertadores e o sorteio da Copa do Mundo de 2026 deu início à contagem regressiva para o torneio. A seguir, os destaques de 2025 no mundo do futebol:

1. Chelsea, campeão da primeira Copa de Clubes A primeira Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes, disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, despertou paixões e controvérsias antes mesmo do início da competição. Durante quatro semanas e em 63 jogos distribuídos por onze cidades, o ambicioso projeto do presidente da Fifa, Gianni Infantino, capturou a atenção de todos, apesar das críticas por sobrecarregar o calendário e das dúvidas geradas entre os clubes europeus. O Chelsea foi o campeão após a imponente vitória por 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na final. Cole Palmer, de 23 anos, brilhou com dois gols e uma assistência para o brasileiro João Pedro no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Os 'Blues sofreram um revés inicial (3-1) contra o Flamengo na fase de grupos, mas voltaram aos trilhos com contundência: eliminaram o Benfica nos oitavos de final, o Palmeiras nas quartas e o Fluminense na semifinal, recuperando o espírito competitivo que marcaria sua campanha. A paixão sul-americana também deixou sua marca: o Fluminense eliminou a Inter de Milão, enquanto Botafogo e Flamengo marcaram presença com atuações impressionantes. Infantino proclamou que "a era de ouro do futebol de clubes começou" e garantiu que o torneio "veio para ficar".

O Brasil surge como um forte candidato para sediar a edição de 2029. 2. O PSG de Luis Enrique O Paris Saint-Germain goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Liga dos Campeões da Uefa, no dia 31 de maio, em Munique, num espetáculo de futebol que consolidou o status de Luis Enrique como técnico.

Além disso, o primeiro título europeu da história do PSG impulsionou o atacante francês Ousmane Dembélé rumo à Bola de Ouro em setembro. Dembélé liderou a conquista do time parisiense, que mostrou com um futebol vibrante e dominante, graças a um elenco repleto de juventude e talento. Désiré Doué, João Neves, Vitinha e Willian Pacho brilharam com personalidade e talento na Allianz Arena. Luis Enrique transformou o clube em questão de meses, apostando em jovens desconhecidos que se tornaram referência, apoiados pela experiência do capitão Marquinhos e pela qualidade do marroquino Achraf Hakimi.