Neymar em 2025: gols importantes, lesões e futuro sempre em debate

Gols cruciais na reta final para salvar o Santos do rebaixamento, lesões, duras críticas e um futuro repleto de dúvidas: Neymar teve um 2025 agitado. O astro de 33 anos retornou em janeiro ao 'Peixe', após uma passagem frustrada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, marcada por uma ruptura de ligamento no joelho esquerdo.

- Final a todo vapor - Neymar teve um desempenho abaixo do esperado durante quase todo o Campeonato Brasileiro. Em meio às lesões, sua maior sequência de jogos consecutivos foi de sete. Mas quando a ameaça de cair para a Série B pela segunda vez em sua história centenária pairou sobre o Santos, o camisa 10 assumiu a responsabilidade. "Se o Neymar não tivesse jogado, o Santos provavelmente teria sido rebaixado", disse à AFP Felipe Camargo, jornalista que narra os jogos do clube.

Cinco dos seus oito gols em 20 jogos do campeonato foram marcados nas últimas cinco rodadas e foram cruciais para a permanência na primeira divisão. Apesar de tudo, o balanço geral é positivo para o Santos. Com Neymar em campo, foram nove vitórias, cinco empates e seis derrotas; sem ele, o retrospecto foi de três vitórias, seis empates e nove derrotas. "Não foi um ano bom, devido às lesões, mais gostei de muitas coisas dele agora no final. Espero que o ano que vem seja melhor", comenta Héctor Sousa, torcedor que estava na Vila Belmiro na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, que selou a permanência do time paulista na elite.

- Sob pressão - Nos momentos mais difíceis, Neymar confessou que buscou ajuda psicológica para sair do fundo do poço. "Meu emocional foi para o zero. Eu não tinha mais força para me reerguer sozinho", admitiu o craque em entrevista à 'ge tv'.

O apito final contra o Cruzeiro foi um momento de alívio: Neymar caiu de joelhos no gramado, ovacionado por 15 mil torcedores. Em seguida, deu uma volta olímpica. "Eu me sinto feliz, aliviado", declarou, por sua vez, o técnico do Santos, o argentino Juan Pablo Vojvoda. - O pior inimigo -