EUA renova alerta sobre tráfego aéreo na Venezuela

A Administração Federal de Aviação (FAA) pediu que as aeronaves "ajam com cautela", devido à "piora da situação de segurança e ao aumento da atividade militar na Venezuela ou em seus arredores", mesma formulação usada em uma advertência feita no mês passado.

A agência de regulação aérea dos Estados Unidos renovou nesta terça-feira (16) su alerta para aeronaves civis que operam no espaço aéreo venezuelano, devido aos riscos da atividade militar na região.

O novo alerta chega dias depois que um piloto da JetBlue relatou que seu avião quase se chocou com um avião da Força Aérea americana perto da Venezuela, um incidente que a empresa informou ter reportado a autoridades americanas.

Os Estados Unidos enviaram uma flotilha de navios de guerra ao Caribe, e suas aeronaves sobrevoam repetidamente a costa venezuelana. Washington afirma que sua intenção é pressionar o governo de Nicolás Maduro, como parte da sua campanha contra o narcotráfico.

As forças americanas também fizeram uma série de ataques a embarcações suspeitas de contrabando de drogas no Caribe e no Pacífico, uma campanha de mais de três meses, que já deixou 95 mortos e aumentou a tensão regional.

