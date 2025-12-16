EUA: Hegseth não divulgará publicamente vídeo de ataque a barco com sobreviventes no Caribe

Hegseth disse que os membros do Comitê de Serviços Armados na Câmara e no Senado teriam a oportunidade de revisar o vídeo esta semana, mas não comentou se todos os membros do Congresso teriam permissão para vê-lo também.

O Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse nesta terça-feira, 16, que o Pentágono não divulgará publicamente o vídeo não editado de uma ação militar que matou dois sobreviventes de um ataque inicial a um barco supostamente carregando cocaína no Caribe.

"Claro que não vamos liberar um vídeo top secret, completo e não editado disso para o público em geral", afirmou Hegseth a repórteres ao sair de uma reunião a portas fechadas com senadores.

Os membros do gabinete do presidente americano, Donald Trump, responsáveis pela segurança nacional estavam no Capitólio hoje para defender uma campanha que matou pelo menos 95 pessoas em 25 ataques conhecidos a embarcações em águas internacionais no Caribe e no Pacífico oriental.

No geral, eles defenderam a campanha como um sucesso, dizendo que impediu que drogas chegassem às costas americanas, e rebateram as preocupações de que está esticando os limites da guerra legal. Fonte: The Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast