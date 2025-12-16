Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Equador processa empresa americana por fraude milionária durante crise de eletricidade

Autor AFP
Tipo Notícia

O Equador processou a empresa americana Progen por uma suposta fraude milionária ao descumprir o contrato para a compra de geradores elétricos em meio a uma crise energética, em 2024, decorrente da pior seca em seis décadas, informou nesta terça-feira (16) o presidente Daniel Noboa.

No ano passado, o país enfrentou apagões de até 14 horas diárias devido à forte estiagem em rios que alimentam usinas hidrelétricas, que respondem por 70% da eletricidade.

Para atender à emergência, o governo anunciou na época a compra de dois geradores elétricos por 149 milhões de dólares (805 milhões de reais) da Progen, dos quais pagou 70%. A empresa tem sede na Flórida e foi criada em 2017.

"Determinei que o Estado equatoriano processe a PROGEN nos Estados Unidos. Ontem foi apresentada [a ação]", escreveu Noboa no X.

O Equador alega que a firma descumpriu o acordo e cometeu fraude ao entregar geradores obsoletos e incompletos. Além disso, acusou-a de usar documentos falsificados para obter o contrato.

O presidente advertiu que recorrerá "a todas as instâncias, até que exista reparação integral ao país" por essa fraude, em meio a uma seca que afetou a economia, com perdas estimadas em quase 2 bilhões de dólares (10,8 bilhões de reais).

Em uma visita de autoridades equatorianas à Progen nos Estados Unidos em maio do ano passado, a empresa "declarou falsamente que havia fabricado os novos geradores de energia nessa instalação e que estavam em condições aptas para serem entregues", aponta o documento da ação.

Agora o Equador reivindica a devolução de cerca de 110 milhões de dólares (595 milhões de reais), além de juros e custos legais.

Os geradores que chegaram ao país deveriam entrar em operação em novembro. No entanto, até o momento isso não aconteceu.

Em agosto, a Procuradoria-Geral realizou operações de busca e apreensão em três províncias do país, incluindo usinas termoelétricas, no âmbito de uma investigação do caso denominado Apagão, pelo suposto crime de peculato.

