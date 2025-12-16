Chelsea elimina time da 3ª divisão e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa

O Chelsea, com uma equipe bastante modificada, venceu o Cardiff City (terceira divisão) por 3 a 1, nesta terça-feira (16), e se classificou para a semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Com 0 a 0 no placar até o intervalo, os 'Blues' saíram na frente no segundo tempo com o argentino Alejandro Garnacho (57'), mas sofreram o empate a 15 minutos do fim, com o meia David Turnbull (75') marcando para o Cardiff.