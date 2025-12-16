Ártico registra ano mais quente desde 1900

O Ártico viveu seu ano mais quente desde o início dos registros, em 1900, informou nesta terça-feira (16) a agência americana NOAA, que descreve um cenário alarmante nessa região do mundo especialmente afetada pelo aquecimento global. Entre 2024 e setembro de 2025, as temperaturas no Ártico ficaram 1,6°C acima da média registrada entre 1991 e 2020, indica o relatório anual publicado nesta terça-feira pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

O coautor do estudo, Tom Ballinger, da Universidade do Alasca, disse à AFP que esse rápido aquecimento da região em um período tão curto é "certamente alarmante". A tendência é "aparentemente inédita em tempos recentes e talvez há milhares de anos", acrescentou. A análise da NOAA deste ano inclui o outono mais quente do Ártico, além do segundo inverno e do terceiro verão mais quentes desde 1900. Essa região que engloba o polo Norte é afetada pelo fenômeno chamado "amplificação do Ártico", que faz com que ela se aqueça mais rápido do que as latitudes médias. Esse mecanismo se deve a diversos fatores, como a perda da cobertura de neve e gelo marinho.

O aumento das temperaturas, por exemplo, eleva a presença de vapor d'água na atmosfera, que atua como uma manta ao absorver o calor e impedir que ele seja liberado para o espaço. Ao mesmo tempo, a perda do gelo marinho brilhante e refletivo deixa expostas águas oceânicas mais escuras, que absorvem mais calor do sol. - Recuo do gelo marinho -

Cientistas do NSIDC, uma organização que reúne dados sobre neve e gelo, estimaram que a banquisa -- gelo formado pelo congelamento dos mares polares -- atingiu sua superfície máxima em março, com 14,33 milhões de km², a menor em 47 anos de monitoramento por satélite. Isso representa um "problema imediato para os ursos-polares, as focas e as morsas, porque eles usam o gelo como plataforma para se deslocar, caçar e dar à luz seus filhotes", disse à AFP o coautor do estudo Walt Meier, do NSIDC. As projeções sugerem que o Ártico pode viver seu primeiro verão praticamente sem gelo marinho em 2040, ou até antes.

A perda da banquisa também perturba a circulação oceânica ao injetar água doce no Atlântico Norte, devido ao derretimento do gelo e ao aumento das precipitações. Embora o derretimento do gelo marinho não eleve diretamente o nível dos oceanos, ao contrário do degelo em terra, como o das geleiras, ele provoca inúmeras consequências climáticas que ameaçam muitos ecossistemas. Esse degelo também intensifica o aquecimento climático porque, ao reduzir sua superfície, deixa exposto o oceano que, mais escuro que o gelo, reflete menos e absorve mais energia solar.