Urnas fecharam e começa a contagem dos votos na corrida presidencial

As urnas fecharam neste domingo, 14, no Chile e as autoridades eleitorais começaram a apuração dos votos no segundo turno da eleição presidencial entre a comunista Jeannette Jara e o candidato de extrema-direita José Antonio Kast. Segundo o Serviço Eleitoral, os resultados da eleição serão anunciados nesta noite.

Kast, fundador do Partido Republicano e favorito nas pesquisas, prometeu um "governo de emergência" para combater o crime organizado, enquanto Jara busca dar continuidade às políticas do presidente cessante Gabriel Boric, em cujo governo atuou como ministra do Trabalho.

Cerca de 15,7 milhões de eleitores estavam aptos a votar neste segundo turno, em que o voto é obrigatório e haverá penalidades para quem não votar.

*Fonte: Associated Press.

