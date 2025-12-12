Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha no vermelho, preocupada com setor de tecnologia

Autor AFP
Wall Street fechou em forte queda nesta sexta-feira (12), pressionada pelo retorno de temores sobre a rentabilidade de algumas grandes empresas de inteligência artificial (IA).

O Nasdaq, voltado para o setor de tecnologia, recuou 1,69%. O Dow Jones perdeu 0,51% e o índice amplo S&P 500 caiu 1,07%, depois de ambos terem alcançado novos recordes no fechamento da véspera.

“O setor de IA gera tanto entusiasmo que o menor sinal de preocupação corre o risco de criar volatilidade no mercado”, comentou à AFP Tim Urbanowicz, da Innovator Capital Management.

Nesta sexta-feira, foi a Broadcom, especialista em chips eletrônicos, que abalou Wall Street, apesar de apresentar resultados melhores do que o esperado no quarto trimestre.

As declarações do diretor executivo do grupo, Hock Tan, que assegurou que a empresa conta com uma carteira de pedidos estimada em US$ 73 bilhões (R$ 395,56 bilhões) para seus produtos dedicados à IA, deixaram tensos os investidores, que esperavam mais.

A ação caiu 11,43%, para os US$ 359,93, o que representa uma perda de cerca de US$ 200 bilhões (R$ 1,08 trilhão) em valor de mercado. No dia anterior, a gigante da computação em nuvem Oracle (que perdeu 4,58%, aos US$ 189,74, ao fechamento desta sexta) foi duramente castigada após apresentar resultados considerados decepcionantes. O grupo se endividou profundamente para se posicionar como um dos líderes em infraestrutura para IA.

“Os relatórios financeiros de muitas empresas vinculadas à IA se tornaram eventos-chave para o mercado”, acrescentou Urbanowicz.

No plano macroeconômico, após a redução das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) nesta semana, o mercado americano aguardava, agora, novos dados para refinar suas expectativas sobre a futura política monetária.

Na próxima semana, serão divulgados novos números sobre a inflação e o emprego, incluindo a taxa de desemprego referente ao mês de novembro.

