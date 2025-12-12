Union Berlin vence Leipzig (3-1), que pode perder vice-liderança do Alemão
O RB Leipzig, segundo colocado no Campeonato Alemão, sofreu uma derrota por 3 a 1, fora de casa, para o Union Berlin nesta sexta-feira (12), na partida que abriu a 14ª rodada.
O Leipzig (2º, 29 pontos), principal concorrente do líder Bayern de Munique (37 pontos), pode ser ultrapassado na tabela caso o Borussia Dortmund (28 pontos) vença sua partida contra o Freiburg no domingo.
O líder bávaro, que se mostra praticamente imbatível desde o início da temporada, com 37 dos 39 pontos possíveis, vai receber o Mainz também no domingo.
A partida, que teve poucas emoções no primeiro tempo, ganhou vida no início da segunda etapa, com três gols marcados em apenas seis minutos.
O time de Berlim abriu o placar com um gol do meia escocês Oliver Burke (57'), mas o jovem atacante francês Tidiam Gomis, de 19 anos, empatou para o RB Leipzig em seguida (60').
O atacante Ilyas Ansah recolocou o Union Berlin na frente três minutos depois (63') e o meio-campista Tim Sarke garantiu a vitória nos acréscimos (90'+3).
Graças a esse triunfo, o time da capital sobe provisoriamente para a oitava posição, com 18 pontos.
--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Union Berlin - RB Leipzig 3 - 1
- Sábado:
(11h30) Hoffenheim - Hamburgo
St Pauli - Heidenheim
B. Mönchengladbach - Wolfsburg
Eintracht Frankfurt - Augsburg
(14h30) Bayer Leverkusen - Colônia
- Domingo:
(11h30) Freiburg - Borussia Dortmund
(13h30) Bayern de Munique - Mainz
(15h30) Werder Bremen - Stuttgart
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 37 13 12 1 0 49 9 40
2. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13
3. Borussia Dortmund 28 13 8 4 1 23 11 12
4. Bayer Leverkusen 23 13 7 2 4 28 19 9
5. Hoffenheim 23 13 7 2 4 25 19 6
6. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1
7. Eintracht Frankfurt 21 13 6 3 4 28 29 -1
8. Union Berlin 18 14 5 3 6 19 23 -4
9. Colônia 16 13 4 4 5 22 21 1
10. Freiburg 16 13 4 4 5 20 22 -2
11. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 17 19 -2
12. Werder Bremen 16 13 4 4 5 18 24 -6
13. Hamburgo 15 13 4 3 6 14 20 -6
14. Augsburg 13 13 4 1 8 17 27 -10
15. Wolfsburg 12 13 3 3 7 17 23 -6
16. Heidenheim 11 13 3 2 8 12 28 -16
17. St Pauli 8 13 2 2 9 11 25 -14
18. Mainz 6 13 1 3 9 11 24 -13
./bds/dar/dam/cl/aamDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente