UE barra temporariamente retorno de ativos do Banco Central da Rússia para Moscou

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A União Europeia (UE) anunciou nesta sexta-feira, 12, uma medida emergencial para impedir que ativos do Banco Central da Rússia imobilizados no bloco retornem a Moscou. Segundo o comunicado, o Conselho decidiu "proibir, em caráter temporário, qualquer transferência de ativos do Banco Central da Rússia imobilizados na UE de volta à Rússia", em uma ação tomada "como questão de urgência para limitar danos à economia da União".

De acordo com a UE, sem essa barreira "recursos adicionais seriam diretamente usados pela Rússia para financiar sua guerra de agressão contra a Ucrânia", o que poderia gerar consequências para a economia da UE e de seus Estados-membros, diz o bloco.

O texto acrescenta que isso também ampliaria o risco de "escalada de atividades beligerantes híbridas" contra países europeus, aprofundando incertezas econômicas.

Segundo o Conselho, as medidas devem continuar enquanto houver risco de que disponibilizar recursos significativos à Rússia permita a continuidade da guerra e provoque "sérias dificuldades econômicas dentro da União" ou uma "deterioração adicional da situação econômica" no bloco.

Mais cedo, o Banco da Rússia anunciou que abriu um processo contra um órgão europeu e criticou propostas da UE que previam o uso de ativos russos congelados no bloco.

