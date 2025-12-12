Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia afirma ter recapturado duas localidades no nordeste do país

Autor AFP
Tipo Notícia

A Ucrânia anunciou, nesta sexta-feira (12), que reconquistou dois assentamentos na região nordeste de Kharkiv e vários bairros na cidade de Kupyansk, um importante cruzamento ferroviário que a Rússia alegou ter tomado no mês passado. 

"Kindrashivka, Radkivka e seus arredores foram libertados, assim como vários bairros ao norte de Kupyansk", declarou o corpo do exército de Kharkiv nas redes sociais. 

O exército russo alegou ter capturado a cidade de Kupyansk no final de novembro. As tropas de Moscou já a haviam tomado no início de sua ofensiva em 2022, mas as forças ucranianas a recapturaram ainda naquele ano. 

Nos últimos meses, a Rússia tem se vangloriado de seus avanços no campo de batalha, onde as forças ucranianas estão em desvantagem numérica e de armamento.

Kiev rejeita repetidamente os relatos russos de grandes avanços na frente de batalha e afirma que se trata de uma tentativa de Moscou de influenciar as negociações para pôr fim à guerra que já dura quase quatro anos. 

Os Estados Unidos pressionam Kiev para que faça concessões territoriais significativas no leste e no sul do país. 

No entanto, de acordo com os detalhes mais recentes do plano americano apresentados pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Ucrânia poderia manter Kharkiv, uma região que a Rússia não reivindica como anexada.

Tags

rússia ucrânia

