Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Tailândia e Camboja concordaram em pôr fim a combates

Trump diz que Tailândia e Camboja concordaram em pôr fim a combates

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os primeiros-ministros da Tailândia e do Camboja concordaram em pôr fim aos combates após dias de confrontos mortais na fronteira, afirmou nesta sexta-feira (12) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após uma ligação com ambos os líderes. 

“Eles concordaram em cessar todos os disparos a partir desta noite e retornar ao acordo de paz original alcançado comigo, e com eles, com a ajuda do grande primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim”, escreveu Trump em sua rede Truth Social, em referência a um acordo obtido em outubro.

bur-ube/ph/db/dga/ic/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar