Trump diz que Tailândia e Camboja concordaram em pôr fim a combates

Os primeiros-ministros da Tailândia e do Camboja concordaram em pôr fim aos combates após dias de confrontos mortais na fronteira, afirmou nesta sexta-feira (12) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após uma ligação com ambos os líderes.

“Eles concordaram em cessar todos os disparos a partir desta noite e retornar ao acordo de paz original alcançado comigo, e com eles, com a ajuda do grande primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim”, escreveu Trump em sua rede Truth Social, em referência a um acordo obtido em outubro.