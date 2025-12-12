Trump diz que Tailândia e Camboja concordaram em encerrar combates

"Tive uma conversa muito boa na manhã de hoje com o primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, e o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, sobre o ressurgimento muito lamentável da longa guerra entre os dois países", publicou Trump na plataforma Truth Social.

Os primeiros-ministros da Tailândia e do Camboja concordaram em encerrar os combates, após dias de confrontos letais na fronteira, afirmou nesta nesta sexta-feira (12) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após uma conversa por telefone com os dois líderes.

"Eles concordaram em cessar todos os disparos a partir desta noite e retornar ao acordo de paz original alcançado comigo e com eles, com a ajuda do grande primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim", acrescentou Trump, sobre um acordo fechado em julho.

Confrontos fronteiriços nesta semana entre os dois países do Sudeste Asiático deixaram 20 mortos e forçaram centenas de milhares de pessoas a fugir, em ambos os lados. Cada lado culpou o outro por reacender o conflito.

Os combates entraram hoje em seu sexto dia, um a mais do que em julho, quando um episódio de violência deixou 43 mortos e levou à evacuação de cerca de 300 mil pessoas.

Estados Unidos, China e Malásia mediaram um cessar-fogo em julho, e, em outubro, Trump apoiou uma declaração conjunta de um acordo de paz. A Tailândia suspendeu o acordo no mês seguinte, depois que soldados tailandeses foram feridos por minas terrestres na fronteira.