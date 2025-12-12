Trump diz que Tailândia e Camboja concordaram com cessar-fogo mais uma vez

De acordo com Trump, ambos concordaram em cessar todos os disparos a partir desta noite e voltar ao Acordo de Paz original feito com o auxílio dos EUA e da Malásia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 12, que teve uma conversa "muito boa" com o primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, e do Camboja, Hun Manet, sobre um cessar-fogo entre os países.

"A bomba à beira da estrada que originalmente matou e feriu vários soldados tailandeses foi um acidente, mas a Tailândia, no entanto, retaliou muito fortemente. Ambos os países estão prontos para a PAZ e para o comércio contínuo com os Estados Unidos da América. É uma honra trabalhar com Anutin e Hun na resolução do que poderia ter evoluído para uma grande guerra", escreveu o republicano na Truth Social.

O parlamento da Tailândia foi dissolvido nesta sexta para uma nova eleição no início do próximo ano, após o país se envolver em combates mortais com o Camboja. A eleição deve ser realizada de 45 a 60 dias depois da aprovação real, período durante o qual Anutin liderará um governo interino com poderes limitados, que não pode aprovar um novo orçamento.

A medida ocorre em um momento político complicado, devido à disputa de fronteira de longa data com o Camboja.