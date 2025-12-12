Salah é relacionado para jogo do Liverpool contra o Brighton

Tanto a BBC quanto a Sky Sports noticiaram que o técnico Arne Slot tomou a decisão pensando no bem do clube.

O atacante egípcio Mohamed Salah será relacionado para a partida de sábado do Liverpool contra o Brighton pela Premier League, conforme noticiaram vários veículos da imprensa britânica nesta sexta-feira (12).

O holandês havia anunciado que conversaria com Salah na manhã desta sexta, após os comentários do egípcio no último fim de semana, que levantaram dúvidas sobre seu futuro em Anfield.

"Vou conversar com o Mo esta manhã. O resultado dessa conversa determinará como as coisas ficarão amanhã", disse Slot em sua coletiva de imprensa antes do jogo.

"Acho que a próxima vez que eu falar sobre o Mo deveria ser com ele e não aqui. Vocês podem continuar tentando, mas não há muito mais a dizer sobre isso. Depois do jogo contra o Sunderland [empate em 1 a 1 em 3 de dezembro, no qual Salah entrou no segundo tempo], houve muitas conversas entre os representantes dele e os nossos, entre ele e eu", acrescentou.

Mohamed Salah acusou o Liverpool de tê-lo "abandonado" depois de ter sido deixado no banco de reservas no empate em 3 a 3 contra o Leeds no último sábado, a terceira partida consecutiva em que não foi titular.