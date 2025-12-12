Ruanda está levando região da África Oriental para a guerra, diz EUA na ONU

"Em vez de avançar para a paz, como vimos sob a liderança do presidente (Donald) Trump nas últimas semanas, Ruanda está conduzindo a região para uma instabilidade maior e para a guerra", declarou Mike Waltz em uma reunião do Conselho de Segurança.

O embaixador dos Estados Unidos na ONU acusou, nesta sexta-feira (12), Ruanda, que apoia o grupo armado M23 no conflito do leste da República Democrática do Congo, de levar a região para a guerra.

O embaixador americano denunciou "o alcance e a sofisticação da participação de Ruanda" na vizinha República Democrática do Congo (RDC), onde o M23 lançou uma nova ofensiva.

O leste da RDC, região rica em recursos naturais, é palco de um conflito armado há três décadas.

A violência se intensificou em janeiro, quando o M23 capturou vastas áreas de território, incluindo as cidades de Goma e Bukavu.

O presidente dos Estados Unidos afirma que o conflito no leste da RDC, onde centenas de milhares de pessoas já morreram, está entre as oito guerras que ele encerrou desde que retornou à Casa Branca, em janeiro.