Rei Charles III falará sobre o câncer em pronunciamento televisionado

Uma mensagem em vídeo do rei Charles III, diagnosticado com câncer há quase dois anos, será transmitida nesta sexta-feira (12) à noite no Reino Unido durante um programa de arrecadação de fundos para a doença, informou a agência de notícias britânica PA. Segundo a PA, o monarca de 77 anos, que luta contra um câncer de natureza não especificada e está em tratamento, deverá atualizar as informações sobre seu estado de saúde.

Sua mensagem pré-gravada, que será exibida às 20h00 (horário local, 17h00 em Brasília) no Channel 4, apoiará uma campanha conjunta do canal de televisão e da Cancer Research UK chamada "Stand Up To Cancer" ("Enfrente o Câncer", em tradução livre). Segundo a agência britânica, Charles III enfatizará a importância dos programas de detecção para o diagnóstico precoce. A mensagem do monarca britânico foi gravada na última semana de novembro em sua residência, Clarence House, em Londres. O rei anunciou em fevereiro de 2024 que tinha câncer, descoberto durante uma operação de próstata, e suspendeu seus compromissos públicos por algumas semanas.