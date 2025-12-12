Real Sociedad perde para Girona (2-1) na abertura da 16ª rodada do Espanhol

A Real Sociedad sofreu sua terceira derrota consecutiva em LaLiga nesta sexta-feira (12), a oitava em 16 rodadas, ao perder para o Girona por 2 a 1 em casa pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol.

O time basco saiu na frente pouco antes do intervalo, com um gol do atacante português Gonçalo Guedes (35') mas os visitantes viraram o jogo na reta final.