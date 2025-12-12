Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedro Sánchez considera 'inaceitáveis' os ataques dos EUA na costa da Venezuela

Pedro Sánchez considera 'inaceitáveis' os ataques dos EUA na costa da Venezuela

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em entrevista publicada nesta sexta-feira (12), classificou os ataques dos Estados Unidos contra supostas embarcações do tráfico de drogas perto da costa venezuelana como "extrajudiciais" e "inaceitáveis". 

Desde setembro, os Estados Unidos têm mobilizado uma força militar significativa no Caribe sob o pretexto de combater as redes de tráfico na Venezuela, que Washington alega estarem ligadas ao governo de Nicolás Maduro. 

Os ataques a embarcações supostamente ligadas ao tráfico de drogas deixaram pelo menos 87 mortos. 

"Na minha opinião, essas operações extrajudiciais são inaceitáveis porque minam o direito internacional", afirmou Sánchez em entrevista publicada no semanário italiano L'Espresso. 

"Questionar o direito internacional é, mais uma vez, preocupante", insistiu o líder socialista espanhol. Ele também afirmou que essas operações alimentam as críticas à "inconsistência do Ocidente em relação aos seus dois pesos e duas medidas". 

"Precisamos encontrar caminhos para o diálogo e uma solução pacífica para esta crise", acrescentou.

