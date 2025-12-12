Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

CHILE ELEIÇÕES: Kast promete recuperar 'ordem e segurança' no Chile ao concluir campanha do 2º turno

EUA VENEZUELA: EUA sanciona familiares de Maduro em meio à escalada da tensão com a Venezuela

=== CHILE ELEIÇÕES ===

TEMUCO:

Kast promete recuperar 'ordem e segurança' no Chile ao concluir campanha do 2º turno

O candidato de extrema direita à presidência do Chile, José Antonio Kast, prometeu nesta quinta-feira (11) "um choque de esperança" após anos de "caos, desordem e insegurança", ao fechar sua campanha para o segundo turno cercado por um vidro blindado.

(eleições política Chile, 584 palavras, já transmitida)

=== EUA VENEZUELA ===

WASHINGTON:

EUA sanciona familiares de Maduro em meio à escalada da tensão com a Venezuela

Os Estados Unidos impuseram novas sanções contra três familiares do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e seis empresas ligadas ao transporte de petróleo do país sul-americano, em uma escalada ainda maior da tensão com Caracas. 

(EUA Venezuela conflito diplomacia, 845 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

MADRI:

Espanha abre portas ao retorno de filhos e netos de seus exilados

Mais de dois milhões de pessoas solicitaram o passaporte espanhol mediante uma lei de reparação para seus antepassados exilados, e que pretende permitir-lhes refazer o caminho dos seus pais e avós, obrigados a fugir do país por razões "políticas ou ideológicas".

(história AméricaLatina refugiados Latam Espanha, 476 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PARIS:

Dirigente afegã do COI espera que diálogo com talibãs melhore os direitos das mulheres

As autoridades talibãs precisam entender que, se desejam reconhecimento internacional, devem respeitar os direitos humanos, "incluindo o direito das mulheres à educação e ao esporte", afirmou Samira Asghari, membro afegã do Comitê Olímpico Internacional, em entrevista à AFP. 

(Afeganistão política Mulheres esporte direitos COI Oly, 567 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Esportes

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

DAMASCO:

Antigos centros de tortura na Síria recebem filmagens de séries

Um helicóptero pousa lentamente no aeródromo militar de Mezzeh, perto de Damasco, um local utilizado anteriormente para torturar e prender sírios e que agora recebe as filmagens de uma série que relata os últimos meses de Bashar al-Assad no poder.

(Síria conflito televisão, 400 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

PARIS:

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento da rodada da Liga Europa

