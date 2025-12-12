PRINCIPAIS NOTÍCIAS CHILE ELEIÇÕES: Kast promete recuperar 'ordem e segurança' no Chile ao concluir campanha do 2º turno

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

O candidato de extrema direita à presidência do Chile, José Antonio Kast, prometeu nesta quinta-feira (11) "um choque de esperança" após anos de "caos, desordem e insegurança", ao fechar sua campanha para o segundo turno cercado por um vidro blindado. (eleições política Chile, 584 palavras, já transmitida) === EUA VENEZUELA ===

WASHINGTON: EUA sanciona familiares de Maduro em meio à escalada da tensão com a Venezuela Os Estados Unidos impuseram novas sanções contra três familiares do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e seis empresas ligadas ao transporte de petróleo do país sul-americano, em uma escalada ainda maior da tensão com Caracas.

