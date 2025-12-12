Novo chefe assume Comando Sul dos EUA para América Latina e Caribe

O tenente-general Evan L. Pettus assumiu, nesta sexta-feira (12), a liderança do Comando Sul dos Estados Unidos, cuja jurisdição abrange a região da América Latina e do Caribe, onde Washington mobilizou milhares de soldados para uma suposta operação contra narcotraficantes. "É uma honra assumir este cargo como comandante interino do Comando Sul dos Estados Unidos", afirmou, durante uma cerimônia realizada na sede do comando em Doral, nos arredores de Miami.

Pettus, que até então era o chefe das forças aéreas do Comando Sul, supervisionará o incremento militar no Caribe e os polêmicos ataques contra supostos traficantes de drogas na região. Ele substituiu o almirante Alvin “Bull” Holsey, que se aposentou após 37 anos de serviço militar. Holsey anunciou em meados de outubro sua saída da chefia do Comando Sul. Segundo a imprensa americana, Holsey havia manifestado preocupação com os ataques contra supostas "narcolanchas", mas nem ele nem o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, deram publicamente qualquer razão para sua partida. Desde setembro, Washington realiza uma operação contra embarcações que seriam usadas pelo narcotráfico no Caribe e no Pacífico, com um balanço de pelo menos 87 mortos.

Os Estados Unidos mobilizaram ainda, no Caribe, o maior porta-aviões do mundo, juntamente com uma frota de navios de guerra. Os motivos desse destacamento perto da Venezuela, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, suscitam dúvidas, já que a nação sul-americana tem um peso bastante inferior ao de países como a Colômbia ou o México no tráfico de drogas. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, denuncia que o governo de Donald Trump pretende derrubá-lo.