Nantes é goleado na visita ao Angers (4-1) e segue na zona de rebaixamento do Francês

Na primeira partida sob o comando do técnico Ahmed Kantari, o Nantes exibiu suas deficiências habituais e sofreu uma dura derrota para o Angers (4-1) na noite desta sexta-feira (12), no jogo que abriu a 16ª rodada da Ligue 1. Com essa goleada, o Nantes permanece na 17ª posição, com 11 pontos, a mesma pontuação do lanterna Metz, e passará o recesso de inverno na zona de rebaixamento, independentemente dos outros resultados deste fim de semana.

O Angers, por sua vez, sobe provisoriamente para a primeira metade da tabela, ocupando a 9ª posição, com 22 pontos. No início da partida disputada no estádio Raymond-Kopa, o zagueiro Tylel Tati protagonizou um lance infeliz ao tocar a bola com a mão na área e o pênalti foi marcado para o Angers. Himad Abdelli converteu chutando no ângulo superior do goleiro Anthony Lopes (16'). O segundo gol veio na segunda etapa, com uma jogada individual de Sidiki Cherif, que se livrou dos marcadores e finalizou com um disparo preciso, sem chances para Lopes (60'). Fabien Centonze diminuiu para o Nantes (81'), mas a reação parou por aí.

O imparável Abdelli originou o terceiro gol do Angers, com um chute potente que Lopes só conseguiu desviar para os pés de Harouna Djibirin, que mandou para o fundo da rede praticamente garantindo a vitória (87'). Lilian Raolisoa, que havia começado o jogo no banco, ainda marcou o quarto nos últimos instantes (90'+4). --- Jogos da 16ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira:

Angers - Nantes 4 - 1 - Sábado: (13h00) Rennes - Brest

(15h00) Metz - PSG (17h05) Paris FC - Toulouse - Domingo: