Mohammed Ben Sulayem é reeleito presidente da FIA

O atual presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, dos Emirados Árabes Unidos, permanecerá no comando da entidade que rege o automobilismo mundial até pelo menos 2029, após as eleições realizadas nesta sexta-feira (12), nas quais foi o único candidato. O dirigente de 64 anos, que sucedeu ao francês Jean Todt em 2021, foi reeleito apesar de um mandato marcado por controvérsias e tensões, incluindo aquelas relacionadas ao próprio processo eleitoral, mas também pela melhoria das finanças da instituição.

"Estou comprometido em continuar trabalhando pela FIA, pelo automobilismo, pela mobilidade e por nossos clubes membros em todas as regiões do mundo", declarou, em nota, o emiradense, 14 vezes campeão no Campeonato de Rali do Oriente Médio. Durante seu primeiro mandato, ele concentrou sua campanha na modernização da FIA e no aumento da transparência. Além disso, prometeu uma auditoria externa da governança da instituição, assim como uma revisão de suas finanças. Durante sua gestão, o órgão que governa, entre outras categorias, a Fórmula 1, o Campeonato Mundial de Rali (WRC) e o Campeonato Mundial de Endurance (WEC), passou de um déficit em 2021 de US$ 28 milhões (aproximadamente R$ 156 milhões, na cotação da época) para um lucro, em 2024, de US$ 5,5 milhões (R$ 34 milhões). "Se me perguntarem o que eu teria feito de diferente, eu diria: nada. Eu não teria chegado tão longe sem superar esses desafios, esses ataques...", respondeu em entrevista no começo do mês para vários meios de comunicação, incluindo a AFP.

- Tensões - Seu primeiro mandato foi marcado por tensões e controvérsias. Em 2022, por exemplo, a FIA reforçou as regras e os controles relativos às roupas íntimas (exigindo que sejam à prova de fogo) e ao uso de joias (como brincos e piercings), medidas que alguns pilotos de Fórmula 1 consideraram invasivas. Ben Sulayem foi depois acusado de tentar impedir a inclusão do Grande Prêmio de Las Vegas no calendário da Fórmula 1 em 2023 e de tentar influenciar os resultados do Grande Prêmio da Arábia Saudita no mesmo ano.

Em ambos os casos, ele foi absolvido pelo Comitê de Ética da FIA. O presidente também foi criticado por pilotos de rali e de Fórmula 1 por impor multas pesadas pelo uso de palavrões durante transmissões de televisão. Ele acabou tendo que reduzir os valores devido à ampla repercussão negativa. Em abril, Robert Reid, então vice-presidente da FIA e próximo de Ben Sulayem, renunciou, criticando duramente a gestão do presidente: "Decisões estão sendo tomadas a portas fechadas, ignorando as estruturas e as pessoas que a FIA tem o dever de representar", afirmou.

- Processo eleitoral polêmico - O processo eleitoral também tem sido fonte de controvérsia. Laura Villars, uma cidadã suíça que pretendia concorrer à eleição, contestou as regras do processo, alegando que elas impediam qualquer candidato da oposição de aspirar à presidência da organização.